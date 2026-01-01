В составе победителей дублем отметился Иван Дроздов, отличившийся на шестой и 50-й минутах. Еще по разу ворота китайской команды поразили Алекс Коттон (25-я минута), Николай Коваленко (32-я) и Марат Хайруллин (55-я).

По итогам 28 проведенных встреч ЦСКА набрал 44 очка и вышел на первое место не только в Западной конференции, но и в общей турнирной таблице КХЛ, опередив лидера Востока магнитогорский "Металлург" (43 очка после 29 игр).

Для "Шанхай Дрэгонс" эта неудача стала уже шестой подряд – команда с 31-м очком после 27 матчей занимает шестую строчку на Западе.

В следующем туре чемпионата, 22 ноября, армейцы на выезде сыграют в столичном дерби против московского "Динамо", а "Шанхай Дрэгонс" на льду в Санкт-Петербурге примет тольяттинскую "Ладу".