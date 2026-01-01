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ЦСКА ушел от поражения в гостевом матче с "Акроном"

Тольяттинский "Акрон" на стадионе "Солидарность Самара Арена" в пятницу, 28 августа 2026 года, сыграл вничью с московским ЦСКА в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду, который замкнул передачу Кирилла Глебова.

Хозяева поля отыгрались спустя десять минут: защитник "Акрона" Йомар Роча воспользовался ошибкой Ивана Облякова и переиграл Игоря Акинфеева.

Во втором тайме тольяттинцы вышли вперед благодаря точному удару Жилсона Беншимола на 66-й минуте.

ЦСКА сумел уйти от поражения на 77-й минуте, когда полузащитник Энрике Кармо забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

По итогам встречи ЦСКА набрал 12 очков и временно закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе "Акрона" стало три балла, команда продолжает находиться в зоне вылета на 15-м месте.

В следующем матче "Акрон" 1 сентября примет дома московский "Локомотив" в рамках группового этапа Кубка России, а затем 6 сентября сыграет на выезде против "Оренбурга" в седьмом туре РПЛ.

ЦСКА 1 сентября отправится в гости к "Ростову" на кубковую встречу, после чего 5 сентября проведет гостевой матч против петербургского "Зенита" в чемпионате страны.

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Метки: Российская премьер-лига футбол ЦСКА
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