ЦСКА ушел от поражения в гостевом матче с "Акроном"

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду, который замкнул передачу Кирилла Глебова.

Хозяева поля отыгрались спустя десять минут: защитник "Акрона" Йомар Роча воспользовался ошибкой Ивана Облякова и переиграл Игоря Акинфеева.

Во втором тайме тольяттинцы вышли вперед благодаря точному удару Жилсона Беншимола на 66-й минуте.

ЦСКА сумел уйти от поражения на 77-й минуте, когда полузащитник Энрике Кармо забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

По итогам встречи ЦСКА набрал 12 очков и временно закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе "Акрона" стало три балла, команда продолжает находиться в зоне вылета на 15-м месте.

В следующем матче "Акрон" 1 сентября примет дома московский "Локомотив" в рамках группового этапа Кубка России, а затем 6 сентября сыграет на выезде против "Оренбурга" в седьмом туре РПЛ.

ЦСКА 1 сентября отправится в гости к "Ростову" на кубковую встречу, после чего 5 сентября проведет гостевой матч против петербургского "Зенита" в чемпионате страны.