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  3. Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Торонто, обыграв третью ракетку мира

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Торонто, обыграв третью ракетку мира

Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, одержав победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Шнайдер выступает на турнире под 15-м номером посева, Пегула была посеяна под третьим номером. В следующем раунде Шнайдер встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек (7).

Шнайдер 22 года, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде и три в парном. Лучший результат на турнирах Большого шлема в одиночном разряде – полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В паре теннисистка доходила до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии (2025) и Открытом чемпионате Франции (2025). В 2024 году в дуэте с Миррой Андреевой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в Париже.

Джессике Пегуле 32 года. Американка выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде. В 2024 году она вышла в финал Открытого чемпионата США, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

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Метки: теннис
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