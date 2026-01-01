Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Торонто, обыграв третью ракетку мира

Шнайдер выступает на турнире под 15-м номером посева, Пегула была посеяна под третьим номером. В следующем раунде Шнайдер встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек (7).

Шнайдер 22 года, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде и три в парном. Лучший результат на турнирах Большого шлема в одиночном разряде – полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В паре теннисистка доходила до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии (2025) и Открытом чемпионате Франции (2025). В 2024 году в дуэте с Миррой Андреевой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в Париже.

Джессике Пегуле 32 года. Американка выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде. В 2024 году она вышла в финал Открытого чемпионата США, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.