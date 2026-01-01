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"Динамо" без Тамбиева обыграло "Шанхай" в гостевом матче КХЛ

На "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге, где китайский "Шанхай Дрэгонс" проводит домашние игры, гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 5 ноября 2026 года, завершился победой московского "Динамо" 3:2.

Московское "Динамо" без Тамбиева обыграло "Шанхай" в матче КХЛ

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Shutterstock AI Generator/Shutterstock/Fotodom

У победителей забили Дмитрий Зуган (вторая и 35-я минуты) и Дилан Сикура (35-я). У хозяев отличились Егор Соловьев (восьмая) и Давид Чен (39-я). Для нападающего бело-голубых Зугана это первые шайбы в КХЛ. 23-летний форвард ранее выступал за московский ЦСКА.

"Динамо" идет седьмым в таблице Западной конференции, имея 25 очков после 25 матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер Леонид Тамбиев не полетел в Санкт-Петербург на игру с "Шанхаем" по семейным обстоятельствам, его обязанности исполняет Олег Ореховский.

До этого "Спорт-Экспресс" информировал, что Равиль Якубов сменит Тамбиева на посту главного тренера "Динамо", а сам специалист пока отстранен от работы с командой.

"Шанхай" занимает третье место на Западе и набрал 30 очков в 22 встречах.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 7 ноября. "Шанхай" отправится в гости к челябинскому "Трактору" 10 ноября.

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Метки: КХЛ хоккей
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