По данным издания, к сделке также проявляет интерес саудовская компания HD Ventures братьев Мансура и Хайдера Сайедов. Потенциальные инвесторы изучают возможность покупки до 85% акций, а посредником в переговорах выступает Goldman Sachs.

Mucho Deporte оценивает "Севилью" примерно в €500 млн, включая €60 млн чистого долга и планируемое увеличение капитала на €80 млн.

"Севилья", основанная в 1890 году, выигрывала чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны и семь раз – Лигу Европы. В активе клуба также Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Ранее приобрести клуб пытался чемпион мира и Европы Серхио Рамос, но сделка не состоялась.

Бейлу 37 лет. С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский "Реал", где выиграл 16 трофеев, включая три титула чемпиона Испании и пять побед в Лиге чемпионов. Он – рекордсмен сборной Уэльса по матчам (111) и голам (41). Карьеру завершил в 2023 году.

В июле 2023 года Marca сообщала о финансовых трудностях "Севильи": из-за долга, оцененного примерно в €90 млн, клуб выставил на трансфер всех игроков первой команды.

Как "Севилью" пытался купить Серхио Рамос

В начале 2026 года на фоне затяжного корпоративного и финансового кризиса в клубе приобрести родную команду попытался ее воспитанник, бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос. Он выступил публичным лицом и партнером инвестиционного фонда Five Eleven Capital, который вел переговоры с основными семейными кланами акционеров на протяжении пяти месяцев.

12 мая стороны даже объявили о достижении принципиальной договоренности: консорциум планировал выкупить около 80% акций клуба за €444–450 млн с учетом погашения долгов, после чего Рамос должен был занять руководящий пост.

Однако уже в конце мая сделка со скандалом сорвалась на финальной стадии оформления документов. Инвестиционная группа Рамоса внезапно отозвала прежние гарантии и в два раза урезала сумму предложения – до €220 млн.

Покупатели сократили число приобретаемых акций у действующих владельцев с 80 тысяч до 30 тысяч, предложив направить остальные средства на срочное увеличение капитала и разбить выплаты на несколько траншей. Акционеры "Севильи" назвали пересмотр согласованных условий неприемлемым и в одностороннем порядке вышли из переговоров.