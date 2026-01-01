"Филадельфия Флайерз" с большой долей вероятности обменяет Матвея Мичкова

По информации источника, между 21-летним российским форвардом и руководством американского клуба существуют серьезные разногласия.

Действующий контракт хоккеиста с "Филадельфией" рассчитан до окончания текущего сезона.

Отмечается, что Мичков крайне недоволен положением дел внутри коллектива, а также неудовлетворительными результатами на старте регулярного чемпионата. На данный момент "Филадельфия" располагается лишь на шестой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, сумев набрать 15 очков в 20 сыгранных матчах.

Матвей Мичков перешел в систему североамериканского клуба после того, как "Филадельфия" выбрала его под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2023 году. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий успел провести 20 встреч, в которых продемонстрировал высокую личную результативность, забросив 10 шайб и отдав четыре голевые передачи.

Карьера Матвея Мичкова до перехода в НХЛ

До отъезда в Национальную хоккейную лигу Матвей Мичков считался одним из самых талантливых и перспективных молодых хоккеистов России. На родине права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому СКА, в системе которого он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Для получения стабильной игровой практики форвард дважды отправлялся в аренду в хоккейный клуб "Сочи", где стал лидером атаки и демонстрировал высокую результативность, набирая почти по одному очку в среднем за матч.

Летом 2024 года Мичков и СКА договорились о досрочном расторжении контракта, что позволило хоккеисту подписать соглашение новичка с "Филадельфией" и начать заокеанскую карьеру.