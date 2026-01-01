"Галатасарай" официально объявил о переговорах с вингером "Милана" Рафаэлом Леау

Официальное уведомление о запуске финального этапа трансферной сделки турецкий гранд опубликовал в субботу, 29 августа 2026 года, на своей странице в социальной сети X. Ранее в прессе активно обсуждались финансовые детали грядущего перехода звездного вингера из Серии А.

"Привет, великие болельщики «Галатасарая»", – произнес Рафаэл Леау в опубликованном пресс-службой ролике.

В предыдущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 31 официальном матче "Милана", записав на свой счет 10 забитых мячей и три голевых паса. Статистический портал Transfermarkt на текущий момент оценивает рыночную стоимость игрока в €50 млн.

Этот трансфер призван существенно усилить атакующую линию стамбульской команды перед стартом в еврокубках. Болельщики клуба уже устроили масштабную кампанию в социальных сетях в поддержку португальского новичка.

Кто такой Рафаэл Леау

Рафаэл Леау является воспитанником лиссабонского "Спортинга", в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2017 году.

После короткого этапа в португальском гранде нападающий перебрался во французский "Лилль", где ярко проявил себя в Лиге 1 и привлек внимание скаутов из чемпионата Италии.

С 2019 года португальский вингер защищал цвета "Милана", за который отыграл более двухсот матчей во всех официальных турнирах.

В сезоне 2021/2022 футболист помог миланскому коллективу завоевать золотые медали Серии А и получил официальный титул самого ценного игрока итальянского чемпионата.

В составе национальной сборной Португалии форвард регулярно выступает с 2021 года, успев принять участие в крупнейших международных турнирах, включая чемпионаты мира 2022 и 2026 годов.