Гол Соболева принес "Зениту" минимальную победу над "Факелом" в РПЛ

Незадолго до этого момента, на 85-й минуте, гости остались в меньшинстве. Главный судья удалил с поля защитника Игоря Дивеева, вынудив петербургский клуб доигрывать финальный отрезок встречи вдесятером.

Благодаря этому гостевому успеху футбольный клуб "Зенит" набрал 12 очков, что позволило команде переместиться на вторую строчку в текущей турнирной таблице РПЛ.

Воронежский "Факел" с двумя баллами в активе по-прежнему замыкает общий зачет чемпионата России, оставаясь на последней позиции.

Следующие матчи соперники проведут 5 сентября. Воронежский коллектив отправится на выездной поединок против "Ростова", а "Зенит" на своей домашней арене будет принимать столичный ЦСКА.