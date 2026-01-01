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Гол Соболева принес "Зениту" минимальную победу над "Факелом" в РПЛ

Решающий удар с 11-метровой отметки в самом конце встречи определил победителя противостояния в Воронеже. Матч состоялся в субботу, 29 августа 2026 года. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Александр Соболев, который появился на поле со скамейки запасных и отличился в компенсированное арбитром время.

"Зенит" обыграл "Факел"

Матч "Факел" (Воронеж) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

©Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Незадолго до этого момента, на 85-й минуте, гости остались в меньшинстве. Главный судья удалил с поля защитника Игоря Дивеева, вынудив петербургский клуб доигрывать финальный отрезок встречи вдесятером.

Благодаря этому гостевому успеху футбольный клуб "Зенит" набрал 12 очков, что позволило команде переместиться на вторую строчку в текущей турнирной таблице РПЛ.

Воронежский "Факел" с двумя баллами в активе по-прежнему замыкает общий зачет чемпионата России, оставаясь на последней позиции.

Следующие матчи соперники проведут 5 сентября. Воронежский коллектив отправится на выездной поединок против "Ростова", а "Зенит" на своей домашней арене будет принимать столичный ЦСКА.

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Метки: Российская премьер-лига ФК Зенит футбол
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