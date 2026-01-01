Гретцки поддержал решение Канады не допускать Россию на молодежный ЧМ по хоккею

"Думаю, многие игроки и жители Канады разделяют это мнение", – цитирует Гретцки "Интерфакс".

Решение Канады о недопуске российских хоккеистов

Марк Карни объявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, поскольку Оттава не выдаст им въездные визы. Глава правительства подчеркнул, что Канада принимает это решение самостоятельно.

Таким образом, канадское правительство задействовало внутренние государственные механизмы ограничения въезда. Это произошло на фоне вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России касательно будущих турниров.

Федерация хоккея Канады полностью солидарна с действиями властей. Спортивные функционеры подтвердили, что национальные сборные России и Республики Беларусь будут отстранены от турнира, поскольку безопасность и геополитическая позиция страны остаются в приоритете.

Официальный статус сборной России в IIHF

Сборная России по хоккею находится в процессе юридического восстановления в правах на международной арене. С февраля 2022 года национальные команды России и Республики Беларусь были отстранены Международной федерацией хоккея (IIHF) от официальных турниров по соображениям безопасности. Совет организации последовательно продлевал эти ограничения, планируя изолировать команды в том числе на весь игровой сезон 2026/2027 года.

Ситуация кардинально изменилась 30 октября после решения CAS. Суд полностью отменил резолюции Совета IIHF и юридически обязал международную федерацию допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира текущего сезона–2026/27. Арбитраж постановил, что у IIHF не было достаточных правовых оснований для недопуска спортсменов.

Несмотря на решение CAS, фактическое возвращение сборной заблокировано принимающими сторонами и позицией самой федерации. Ряд европейских ассоциаций сразу заявили об отказе проводить матчи с россиянами, а Совет IIHF подчеркнул, что немедленная интеграция невозможна из-за логистических трудностей, вопросов безопасности и визовых ограничений со стороны стран-организаторов. Таким образом, юридически Россия допущена к турнирам, но на практике ее участие срывается из-за геополитического противостояния.

Где и когда пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года

Предстоящий 51-й молодежный чемпионат мира по хоккею под эгидой IIHF пройдет в Канаде. Матчи турнира примут два города провинции Альберта – Эдмонтон и Ред-Дир. Соревнования начнутся 26 декабря 2026 года и завершатся финальным поединком 5 января 2027 года.

Главной ареной чемпионата станет стадион "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне, вмещающий более 18 тысяч зрителей и являющийся домашней площадкой клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз". Здесь запланировано проведение игр группы с участием сборной Канады, а также ключевых матчей плей-офф, включая полуфиналы и финал. Вторая часть матчей предварительного раунда состоится в Ред-Дире на арене "Марчант Крейн Центриум".