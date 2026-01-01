Российские спортсмены не получат въездные визы при стремлении участвовать в турнирах в Канаде, заверил премьер страны

"Пока это (конфликт на Украине. – «Профиль») продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны здесь, в Канаде", – сказал премьер журналистам.

В частности, он уточнил, что россияне не будут допущены на молодежный чемпионат мира по хоккею, который открывается 26 декабря в канадских городах Эдмонтон и Рен-Дир.

"Если говорить именно о молодежном чемпионате, то российской (команды. – «Профиль») там не будет", – сказал политик.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России, полностью отменив постановления совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских команд. Арбитраж счел, что международные чиновники не представили достаточные юридические доказательства и обоснования, которые требовали бы изоляции российского хоккея по соображениям безопасности. Суд обязал IIHF незамедлительно вернуть сборные всех уровней во все ключевые турниры сезона 2026/27.

Это решение юридически распространяется на пять официальных соревнований под эгидой международной федерации. В их число включены мужской и женский чемпионаты мира, молодежное первенство планеты в Канаде, а также два юниорских чемпионата (до 18 лет).

Хоккейные союзы Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Латвии выступили единой коалицией, требуя от IIHF сохранить полную изоляцию российского хоккея. Руководство этих ассоциаций категорически заявляет, что их национальные команды не выйдут на лед против россиян ни при каких условиях вне зависимости от статуса матча или формата возможного возвращения сборной.