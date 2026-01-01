Хорватия отказала в выдаче виз девяти членам российской команды по спортивной гимнастике

Причиной для отказа указано: "Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания".

"Федерация гимнастики России расценивает отказ в визах как фактическое лишение ведущих российских спортсменок возможности выступить на квалификационном турнире. Подобная практика создает опасный прецедент, при котором административные решения могут напрямую влиять на состав участников и ход квалификационного отбора", – подчеркивают в ФГР.

Это ставит под вопрос равенство условий участия для спортсменов.

ФГР уведомила World Gymnastics и European Gymnastics о произошедшем и попросила разобраться в ситуации.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе 13-23 августа 2026 года, он является отборочным для чемпионата мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Не совсем нейтральная гимнастика

В мае 2026 года исполком World Gymnastics, а потом и исполком European Gymnastics объявили о снятии всех ограничений со спортсменов России и Белоруссии.

Однако в конце июня Федерация гимнастики Германии от имени 11 национальных федераций направила обращение в European Gymnastics с просьбой запретить флаг и гимн России на соревнованиях по гимнастике.

"Флаги и эмблемы Российской Федерации или Республики Беларусь (как действующие, так и исторические) не могут подниматься или демонстрироваться ни на одном официальном объекте или территории, контролируемой European Gymnastics и/или организатором спортивного мероприятия", – гласил текст обращения.

27 июля в World Gymnastics призвали не ограничивать в правах российских спортсменов, но согласились с тем, что в зависимости от позиции властей принимающих стран допускаются исключения.

31 июля в European Gymnastics анонсировали, что на ЧЕ по спортивной гимнастике в Хорватии (12–23 августа) россияне будут выступать без национальной символики.

6 августа пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман заявил, что российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Однако, указал спортивный функционер, "они будут выступать без национальных символов – без флага и гимна".

После этого в Федерации гимнастики России уточняли: использование на ЧМ по художественной гимнастике символики World Gymnastics не означает возврата российской сборной к нейтральному статусу.

"Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России. В официальных протоколах и коммуникации соревнований спортсменки будут представлены как Россия", – подчеркнули в федерации.

Использование символики World Gymnastics связано с переходным порядком, который предусмотрен для отдельных соревнований.

"Переходный порядок может применяться к соревнованиям <…> при наличии официально подтвержденных ограничений на использование национальной символики со стороны государственных органов принимающей страны", – указывали в ФГР.