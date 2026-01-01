Российские гимнастки выступят на ЧМ во Франкфурте как национальная команда

"Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России. В официальных протоколах и коммуникации соревнований спортсменки будут представлены как Россия", – подчеркнули в федерации.

Использование символики World Gymnastics связано с переходным порядком, который предусмотрен для отдельных соревнований.

"Переходный порядок может применяться к соревнованиям <…> при наличии официально подтвержденных ограничений на использование национальной символики со стороны государственных органов принимающей страны", – уточняют в ФГР.

Ранее сегодня пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (Deutscher Turner-Bund, встречается также буквальный перевод – Германский гимнастический союз) Торстен Хартман сообщил ТАСС, что российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Однако они будут выступать без национальных символов – флага и гимна. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики.

ЧМ пройдет с 12 по 16 августа. Российских спортсменов допустили до него впервые за пять лет.

В мае 2026 года исполком World Gymnastics, а потом и исполком European Gymnastics объявили о снятии всех ограничений со спортсменов России и Белоруссии.

В конце июня Федерация гимнастики Германии от имени 11 национальных федераций направила обращение в European Gymnastics с просьбой запретить флаг и гимн России на соревнованиях по гимнастике.

"Флаги и эмблемы Российской Федерации или Республики Беларусь (как действующие, так и исторические) не могут подниматься или демонстрироваться ни на одном официальном объекте или территории, контролируемой European Gymnastics и/или организатором спортивного мероприятия", – гласил текст обращения.

27 июля в World Gymnastics призвали не ограничивать в правах российских спортсменов, но согласились с тем, что в зависимости от позиции властей принимающих стран допускаются исключения.

31 июля в European Gymnastics анонсировали, что на ЧЕ по спортивной гимнастике в Хорватии (12–23 августа) россияне также будут выступать без национальной символики.