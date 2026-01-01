"Ювентус" победил АЗ и продлил серию без поражений в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе победителей забили Тен Копмейнерс (19-я минута) и Рандаль Коло Муани (37-я). У проигравших отличился Мекс Мердинк (88-я).

Перед стартовым свистком прошла минута молчания в память о нападающем испанского "Тенерифе" Хесусе де Мигеле. 3 ноября он скончался в больнице после столкновения с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в матче второго дивизиона чемпионата Испании, футболисту было 30 лет.

"Ювентус" не проигрывает в Лиге Европы со старта основного этапа и идет на пятом месте с 10-ю очками. АЗ (шесть очков) потерпел второе поражение из четырех и занимает 14-ю позицию.

В следующем матче турнира "Ювентус" 26 ноября примет кипрскую "Омонию". АЗ в тот же день в Праге сыграет с местной "Спартой".

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