"Ювентус" победил АЗ и продлил серию без поражений в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе победителей забили Тен Копмейнерс (19-я минута) и Рандаль Коло Муани (37-я). У проигравших отличился Мекс Мердинк (88-я).
Перед стартовым свистком прошла минута молчания в память о нападающем испанского "Тенерифе" Хесусе де Мигеле. 3 ноября он скончался в больнице после столкновения с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в матче второго дивизиона чемпионата Испании, футболисту было 30 лет.
"Ювентус" не проигрывает в Лиге Европы со старта основного этапа и идет на пятом месте с 10-ю очками. АЗ (шесть очков) потерпел второе поражение из четырех и занимает 14-ю позицию.
В следующем матче турнира "Ювентус" 26 ноября примет кипрскую "Омонию". АЗ в тот же день в Праге сыграет с местной "Спартой".
Результаты других матчей дня:
- "Байер" (Германия) – "Марсель" (Франция) – 0:1.
- "Бенфика" (Португалия) – "Лех" (Польша) – 3:1.
- "Сандерленд" (Англия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 0:2.
- "Селтик" (Шотландия) – "Бешикташ" (Турция) – 3:2.
- "Сельта" (Испания) – "Юнион" (Бельгия) – 1:2.
- "Торренсе" (Португалия) – "Арарат-Армения" (Армения) – 3:2.
- "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – ОФИ (Греция) – 0:2.
- "Штурм" (Австрия) – "Целе" (Словения) – 2:3.