Карлос Балеба стал игроком "Манчестер Юнайтед": контракт подписан до 2032 года

Сам камерунский хавбек уже поделился первыми эмоциями от трансфера, назвав переход в стан "красных дьяволов" важным шагом в карьере и исполнением давней мечты.

"Это невероятное чувство – присоединиться к клубу моей мечты... Я с нетерпением жду начала работы с Майклом Кэрриком. Его опыт и знание игры делают его идеальным тренером", – отметил Балеба, добавив, что амбиции клуба и его сотрудников разделяют его стремление к высоким результатам.

По данным СМИ, манкунианцы договорились о выплате около €70 млн в качестве фиксированной суммы и еще €5,8 млн – в виде бонусов. Британская пресса и инсайдеры уточняют, что итоговая стоимость трансфера превысила £65 млн, что делает этот переход одним из самых крупных в текущее трансферное окно.

Балеба выступал за "Брайтон" с лета 2023 года. В минувшем сезоне камерунец провел 35 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €55 млн.