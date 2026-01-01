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  3. "Локомотив" досрочно расторг контракт с тренером Галактионовым после поражения от "Рубина"

"Локомотив" досрочно расторг контракт с тренером Галактионовым после поражения от "Рубина"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в пятницу, 6 ноября 2026 года, объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Галактионов досрочно отправлен в отставку с поста главного тренера "Локомотива"

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Решение принято сразу после домашнего поражения 0:1 от "Рубина" в 14-м туре РПЛ на "РЖД Арене". Нагорных поблагодарил специалиста за проделанную работу.

Поражение опустило москвичей на 15-е место – зону вылета. У "Локомотива" 11 очков. Поиск нового наставника ведет генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 156 официальных матчей: 74 победы, 38 ничьих и 44 поражения. Главным достижением стали бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2025/26.

Почему это важно: решение принято на фоне падения в зону вылета, и скорость назначения нового тренера напрямую повлияет на борьбу за выживание в текущем сезоне.

Что дальше: клубу предстоит перезагрузка и выбор специалиста, способного оперативно стабилизировать результаты и вернуть команду в середину таблицы.

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Метки: ФК Локомотив футбол
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