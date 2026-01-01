Счет в матче на 13-й минуте в большинстве открыл нападающий нижегородцев Даниил Сероух, которому ассистировали Игорь Гераськин и Бобби Нарделла. Минимальное преимущество хозяев держалось вплоть до заключительного отрезка третьего периода.

На 55-й минуте форвард "Локомотива" Андрей Пустовой с передач Рушана Рафикова и Андрея Сергеева восстановил равновесие, а спустя полторы минуты, на 57-й минуте, он же оформил дубль и вывел гостей вперед.

Точку в игре на последней минуте поставил нападающий ярославцев Максим Березкин, поразивший пустые ворота после паса Максима Шалунова – 3:1.

В следующем туре чемпионата "Торпедо" 22 ноября примет на домашнем льду екатеринбургский "Автомобилист".

"Локомотив" свой ближайший матч проведет 25 ноября в Санкт-Петербурге против местного СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года, за это время каждая команда проведет по 68 встреч. Серия игр плей-офф запланирована на период с 23 марта по 23 мая 2027 года.