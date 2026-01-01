Марта Костюк проиграла Джессике Пегуле во втором туре Итогового турнира WTA

Поединок продолжался один час 47 минут и завершился победой представительницы США в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Пегула с самого начала встречи захватила инициативу, дважды взяв подачу соперницы и уверенно закрыв первый сет.

Во второй партии Костюк навязала борьбу и сумела довести дело до тай-брейка. Однако совершить камбэк украинке помешали проблемы на собственной подаче – за матч Марта допустила девять двойных ошибок при пяти эйсах. Джессика Пегула действовала чище и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Для обеих теннисисток этот матч имел решающее значение, так как в стартовом туре Костюк проиграла чешке Линде Носковой, а Пегула уступила Коко Гауфф.

Победа позволила американской спортсменке набрать первые очки и сохранить шансы на выход в полуфинал турнира. Поражение серьезно осложнило турнирное положение Костюк в группе.

Американская 32-летняя теннисистка Джессика Пегула прочно закрепилась в элите мирового тенниса, регулярно входя в топ-5 рейтинга WTA. За свою карьеру Пегула завоевала несколько крупных титулов на турнирах категории WTA-1000, включая престижные соревнования в Торонто, Монреале и Гвадалахаре. На турнирах Большого шлема ее главным достижением является выход в финал Открытого чемпионата США в 2024 году, а на Итоговых турнирах WTA она уже доходила до финала в 2023 году. Джессика известна своей стабильностью на хардовых покрытиях и является одной из самых хладнокровных спортсменок в туре.

Украинская 24-летняя теннисистка Марта Костюк считается одной из самых талантливых представительниц нового поколения в туре, уже входя в топ-20 мирового рейтинга. Свой первый титул WTA в одиночном разряде она завоевала в 2023 году на турнире в Остине, а на турнирах Большого шлема ее высшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. Марта также демонстрирует отличные результаты в парном разряде, где доходила до полуфинала австралийского мейджора.

Итоговый турнир WTA – это престижнейший финал теннисного сезона, в котором принимают участие всего восемь сильнейших теннисисток планеты по итогам года. В 2026 году соревнования проходят с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэлсе.

Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн, из которых $8 млн уходит на одиночный разряд, а $2 млн – на парный. Каждая участница гарантированно получает около $220 тыс. только за выход на корт, а за каждую победу на групповом этапе выплачивают еще по $230 тыс. Если теннисистка сможет пройти весь турнир без единого поражения и забрать титул, ее итоговый гонорар составит почти $3,4 млн.