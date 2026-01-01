"Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы

Первая половина встречи на стадионе "Сан-Сиро" обошлась без забитых мячей, однако во втором тайме гости перехватили инициативу. Счет на 52-й минуте открыл нападающий венгерского клуба Ленни Жозеф.

Спустя 14 минут он же оформил дубль и закрепил преимущество своей команды.

Концовку поединка игрокам "Ференцвароша" пришлось провести в обороне. На 77-й минуте форвард Бамиделе Юсуф получил прямую красную карточку после видеоповтора VAR, но хозяева не смогли реализовать численное большинство.

Это поражение серьезно усложнило положение итальянского коллектива в турнирной таблице. Под руководством Рубена Аморима "Милан" потерпел уже третье поражение в текущем розыгрыше Лиги Европы и с тремя очками находится за пределами зоны прямого выхода в плей-офф.

"Ференцварош", напротив, идет со стопроцентным результатом, имея 12 баллов после четырех туров.

В следующем раунде соревнований миланцы отправятся на выезд к греческому "Олимпиакосу", а венгерская команда примет дома словенский "Целе"