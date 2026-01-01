"Милан" и "Интер" построят суперсовременную арену вместо исторического стадиона "Сан-Сиро"

Новая высокотехнологичная арена будет рассчитана на 71,500 зрительских мест. За визуальный облик объекта отвечают британское архитектурное бюро Foster + Partners под руководством знаменитого Нормана Фостера, а также американская студия Manica.

По задумке авторов, чаша стадиона получит непрерывное кольцо трибун, при этом фанатские сектора (знаменитые итальянские curve) за воротами будут построены под максимально крутым углом в 37 градусов, чтобы обеспечить зрителям наилучший обзор и сохранить фирменную шумовую атмосферу. Все посадочные места будут полностью защищены от непогоды новой раздвижной крышей.

Важной частью сделки стало подписание 20-летнего соглашения на продажу прав на коммерческое название стадиона с крупнейшей итальянской страховой группой Generali. По оценкам местных медиа, этот контракт принесет в общей сложности около €650 млн, обеспечивая каждому клубу порядка €16 млн ежесезонно.

Сама арена получит официальное вывеску "Дженерали Стэдиум". Общая площадь регенерации городского квартала составит 281 тысячу квадратных метров. Помимо чисто спортивного объекта, здесь вырастет целый многофункциональный район с офисами, торговыми галереями, элитными отелями и персональными музеями обеих команд.

Старт строительных работ намечен на лето 2027 или 2028 года – сразу после того, как клубы завершат все бюрократические согласования с муниципалитетом и получат финальное одобрение экологической экспертизы.

Переезжать на время стройки командам не придется: новый стадион будет возводиться на месте нынешних парковок, поэтому "Милан" и "Интер" продолжат проводить домашние игры на "Сан-Сиро" вплоть до момента сдачи объекта.

Переключение на новую чашу запланировано на конец 2031 года или начало 2032 года, что позволит Милану получить статусную и полностью готовую площадку в преддверии матчей чемпионата Европы Евро-2032, который Италия примет совместно с Турцией.

После ввода сооружения в эксплуатацию около 90% конструкций старого "Сан-Сиро" будет демонтировано. От исторического сооружения 1926 года постройки решено сохранить лишь небольшую секцию второго яруса трибун, которую переоборудуют в защищенный памятник спортивного наследия города.

История стадиона "Сан-Сиро"

"Сан-Сиро" (официально – "Джузеппе Меацца") – один из самых известных стадионов планеты, ставший настоящим храмом мирового футбола и общим домом для двух непримиримых топ-клубов Италии. Почти за вековую историю эта арена пережила несколько масштабных реконструкций, видела триумфы великих чемпионов и превратилась в главный культурный и спортивный символ Милана.

Идея строительства чисто футбольного стадиона принадлежала Пьеро Пирелли, президенту "Милана" и основателю шинного концерна. Он хотел построить арену английского типа, где трибуны вплотную прилегали бы к полю. Строительство началось в 1925 году в миланском районе Сан-Сиро. Всего за 13 месяцев рабочие возвели стадион из четырех изолированных трибун на 35 тысяч зрителей.

Матч открытия состоялся 19 сентября 1926 года: в товарищеском дерби "Милан" уступил "Интеру" со счетом 3:6. В те годы стадион принадлежал только "россонери", а "Интер" играл на арене "Арена Чивика". Лишь в 1947 году "нерадзурри" начали официально арендовать стадион, превратив его в совместный дом.

В 1935 году объект выкупил муниципалитет, и архитекторы объединили трибуны в сплошное кольцо, расширив вместимость до 55 тысяч мест. Следующий важнейший этап наступил в 1955 году, когда к стадиону добавили монументальный второй ярус, буквально нависавший над первым. Для подъема зрителей вокруг здания выстроили знаменитые спиральные бетонные пандусы, ставшие визитной карточкой сооружения.

3 марта 1980 года стадиону присвоили имя Джузеппе Меаццы – легендарного форварда, который блистал в обеих миланских командах. С тех пор в Италии действует правило: когда на поле хозяйничает "Интер", арену называют "Джузеппе Меацца", а когда "Милан" – используют историческое имя "Сан-Сиро".

Свой нынешний футуристический облик объект приобрел к чемпионату мира 1990 года. Вокруг арены возвели 11 огромных цилиндрических башен из бетона. Четыре из них стали опорой для массивной крыши с узнаваемыми красными балками, закрывающей все сиденья.

"Сан-Сиро" принял матчи двух ЧМ, игры Евро-1980 и четыре финала Лиги чемпионов. Несмотря на статус великого памятника архитектуры, сегодня легендарный стадион уже не отвечает коммерческим запросам XXI века и готовится уступить место новому технологичному проекту.