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Минское "Динамо" прервало серию поражений, всухую разгромив "Авангард"

В Минске во вторник, 10 ноября 2026 года, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное "Динамо" принимало омский "Авангард". Встреча на домашней арене белорусского клуба закончилась уверенной победой хозяев льда со счетом 4:0.

Минское "Динамо" прервало серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Авангард"

©Jag_cz/Shutterstock/Fotodom

Долгое время командам не удавалось открыть счет, и основная развязка противостояния пришлась на заключительную треть матча. Минчане полностью завладели преимуществом в третьем периоде, отправив в ворота гостей четыре безответные шайбы.

На 47-й минуте отличился Ретт Гарднер, на 56-й преимущество удвоил Тай Смит, а под занавес встречи Сергей Кузнецов (58-я) и Ксавье Уэлле (60-я) довели счет до разгромного.

Благодаря этому успеху хоккеисты "Динамо" смогли прервать неудачную серию из трех поражений подряд. Белорусский коллектив набрал 25 очков в 25 сыгранных встречах и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Омский "Авангард", несмотря на поражение, с 26 баллами после 23 игр пока удерживает пятую позицию на Востоке.

Свои следующие матчи регулярного чемпионата соперники проведут на выезде. "Авангард" 12 ноября в гостях померится силами с магнитогорским "Металлургом", а минское "Динамо" днем позже, 13 ноября, сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА.

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Метки: КХЛ хоккей
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