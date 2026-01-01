Минское "Динамо" прервало серию поражений, всухую разгромив "Авангард"

Долгое время командам не удавалось открыть счет, и основная развязка противостояния пришлась на заключительную треть матча. Минчане полностью завладели преимуществом в третьем периоде, отправив в ворота гостей четыре безответные шайбы.

На 47-й минуте отличился Ретт Гарднер, на 56-й преимущество удвоил Тай Смит, а под занавес встречи Сергей Кузнецов (58-я) и Ксавье Уэлле (60-я) довели счет до разгромного.

Благодаря этому успеху хоккеисты "Динамо" смогли прервать неудачную серию из трех поражений подряд. Белорусский коллектив набрал 25 очков в 25 сыгранных встречах и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Омский "Авангард", несмотря на поражение, с 26 баллами после 23 игр пока удерживает пятую позицию на Востоке.

Свои следующие матчи регулярного чемпионата соперники проведут на выезде. "Авангард" 12 ноября в гостях померится силами с магнитогорским "Металлургом", а минское "Динамо" днем позже, 13 ноября, сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА.