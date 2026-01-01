Московская "Родина" сенсационно обыграла "Зенит" в гостях в матче РПЛ

На 23-й минуте полузащитник Максим Глушенков открыл счет и вывел хозяев вперед. После перерыва 20-летний нападающий Артур Гарибян сравнял счет на 59-й минуте, а на 65-й оформил дубль и установил окончательный результат.

Примечательно, что Гарибян стал первым в истории лиги футболистом, который вышел на замену на "Газпром Арене" и сумел забить два мяча в одном матче.

По итогам встречи "Зенит" с шестью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, а "Родина" набрала три очка и поднялась на 11-е место.

Футбольный клуб "Родина" – это частный проект, созданный в 2015 году предпринимателем Сергеем Ломакиным. Клуб финансируется за счет частного капитала владельца розничных сетей, развивает собственную академию в Москве и за несколько лет прошел путь от низших лиг до элитного дивизиона. На старте текущего сезона РПЛ команда имела два поражения подряд от "Спартака" (0:3) и "Ростова" (2:4).

В рамках следующего, четвертого тура РПЛ петербургский "Зенит" проведет домашнюю встречу против московского "Динамо" в воскресенье, 16 августа 2026 года, в 14:30 мск.

Московская "Родина" сыграет свой матч в субботу, 15 августа 2026 года, против тольяттинского "Акрона" на стадионе "Арена Химки" в 14:00 мск.

В другом матче дня московское "Динамо" дома победило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1. Голы у хозяев забили Тимофей Маринкин на 77-й минуте, Дмитрий Скопинцев на 79-й и Антон Миранчук на 90+3-й.