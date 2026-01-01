Московское "Динамо" в третий раз за сезон обыграло минское "Динамо"

Голы забили Никита Коростелев (19-я минута), Артем Швец-Роговой (50-я), Игорь Ожиганов (58-я) и Лука Профака (59-я).

Для москвичей это третья победа над минчанами в нынешнем сезоне. Ранее команды встречались в России 12 сентября (3:2 по буллитам) и 24 сентября (4:3 в овертайме).

Благодаря победе московское "Динамо" поднялось на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 24 матчах.

Минское "Динамо" опустилось на восьмую строчку с 22 очками после 22 игр.

В следующем матче москвичи сыграют в гостях против "Шанхай Дрэгонс", который проводит домашние встречи в Санкт-Петербурге. В этом туре китайской команде удалось перевернуть ход встречи и обыграть "Салават Юлаев".

Минчане встретятся на выезде с московским "Спартаком". Красно-белые, в свою очередь, уступили нижегородскому "Торпедо".

Игры состоятся 5 и 6 ноября соответственно.