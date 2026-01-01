В парижском клубе опасаются, что длительный простой на скамейке запасных негативно отразится на рыночной стоимости 25-летнего вратаря, поэтому открыты к переговорам по его переходу.

Боссы ПСЖ готовы рассмотреть как временную аренду до конца сезона, так и полноценную продажу игрока – итоговый формат сделки будет зависеть от конкретных предложений, которые поступят в зимнее трансферное окно.

При этом в Париже не намерены ослаблять вратарскую бригаду посреди сезона: ключевым требованием для оформления сделки станет предварительное подписание высококлассного дублера, способного подстраховать основного голкипера команды Матвея Сафонова.

Люка Шевалье пополнил состав парижского гранда в 2025 году, однако закрепиться в роли первого номера ему так и не удалось. По оценкам аналитического портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость французского вратаря составляет €22 млн.

Карьера Люки Шевалье

Люка Шевалье родился 6 ноября 2001 года в Кале и является воспитанником французского "Лилля", в академию которого попал в 2014 году. Свою профессиональную карьеру голкипер начинал в резервной команде клуба, а в чемпионском для "Лилля" сезоне-2020/21 числился третьим вратарем основного состава.

Для получения регулярной игровой практики сезон-2021/22 он провел в аренде в "Валансьене" во втором дивизионе, где сыграл 30 матчей.

Вернувшись в "Лилль" летом 2022 года, Шевалье быстро выиграл конкуренцию за место в стартовом составе и за три следующих сезона провел за команду более 120 официальных встреч, включая игры в Лиге чемпионов и Лиге конференций.

Пиком его карьеры в родном клубе стал сезон-2024/25: голкипер помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов, был признан лучшим вратарем чемпионата Франции и вошел в список номинантов на Трофей Яшина.

В августе 2025 года "Пари Сен-Жермен" выкупил Шевалье у "Лилля" за €40 млн (с учетом бонусов сумма сделки могла достичь €55 млн), заключив с ним пятилетний контракт.

Вместе с парижанами он выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, однако закрепиться в роли первого номера в столице ему не удалось – к началу 2026 года француз проиграл конкуренцию за место в воротах российскому голкиперу Матвею Сафонову.

На международном уровне Шевалье выступал за юношеские и молодежные сборные Франции всех возрастов, включая участие в молодежном чемпионате Европы 2023 года. В основную национальную команду вратарь впервые получил вызов от Дидье Дешама в ноябре 2024 года, а его официальный дебют за сборную Франции состоялся в ноябре 2025 года.