ПСЖ снизил стоимость Брэдли Баркола для "Ливерпуля" до €140 млн

Источник уточняет, что изначально парижский клуб оценивал 23-летнего форварда примерно в €170 млн, затем снизил ориентир до порядка €146 млн и теперь опустил планку еще раз. "Ливерпуль" стремится закрыть трансфер как можно скорее.

По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €90 млн.

Ранее инсайдеры писали, что "Ливерпуль" готов выложить за Баркола свыше €100 млн. Клубы вышли на официальные переговоры.

Кто такой Брэдли Баркола

Брэдли Баркола начинал футбольный путь в академии французского "Лиона", где прошел все юношеские команды и дорос до основного состава. Нападающий ярко проявил себя в чемпионате Франции, благодаря чему привлек внимание ПСЖ.

Парижский клуб выкупил перспективного вингера, и в столичном гранде игрок быстро закрепился в стартовой обойме.

В составе ПСЖ Баркола выиграл внутренние трофеи и успешно дебютировал в Лиге чемпионов. Минувший сезон стал для него прорывным: француз отыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

Параллельно развивалась и его международная карьера. Пройдя через молодежные команды Франции, вингер дебютировал за основную сборную, в составе которой съездил на Евро-2024 и на чемпионат мира 2026 года.

На летнем ЧМ-2026 в США Баркола стал одним из открытий турнира, отыграв восемь матчей и набрав четыре очка по системе гол+пас (3+1), включая гол в матче за третье место против Англии.

Всего на счету 23-летнего нападающего уже 28 встреч и шесть забитых мячей в футболке национальной команды.