"РБ Лейпциг" разгромил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в стартовом туре Бундеслиги

Счет в матче первого тура Бундеслиги открыл фланговый защитник хозяев Ридле Баку, который отличился на 26-й минуте после точной передачи партнеров. Сразу после перерыва, на 49-й минуте, преимущество "РБ Лейпциг" удвоил нападающий Антонио Нуса.

Окончательную точку в игре против мёнхенгладбахской "Боруссии" поставил полузащитник Рокко Райц. На 66-й минуте встречи хавбек довел дело до разгрома, забив третий мяч в сетку ворот Морица Николаса.

В следующем туре "РБ Лейпциг" отправится в гости, где сыграет против "Вердера". Матч запланирован на 5 сентября.

Мёнхенгладбахская "Боруссия" в этот же день на своей домашней арене будет принимать футбольный клуб "Эльверсберг". Новичок Бундеслиги в стартовом туре сегодня разобрался с "Байером",