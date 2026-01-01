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"РБ Лейпциг" разгромил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в стартовом туре Бундеслиги

Разгромным результатом завершилось центральное противостояние стартового игрового дня в чемпионате Германии. Хозяева поля продемонстрировали отличную реализацию моментов и отправили в ворота гостей три безответных мяча, забрав полноценные три очка на глазах у собственных болельщиков.

«РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в 1-м туре Бундеслиги

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Счет в матче первого тура Бундеслиги открыл фланговый защитник хозяев Ридле Баку, который отличился на 26-й минуте после точной передачи партнеров. Сразу после перерыва, на 49-й минуте, преимущество "РБ Лейпциг" удвоил нападающий Антонио Нуса.

Окончательную точку в игре против мёнхенгладбахской "Боруссии" поставил полузащитник Рокко Райц. На 66-й минуте встречи хавбек довел дело до разгрома, забив третий мяч в сетку ворот Морица Николаса.

В следующем туре "РБ Лейпциг" отправится в гости, где сыграет против "Вердера". Матч запланирован на 5 сентября.

Мёнхенгладбахская "Боруссия" в этот же день на своей домашней арене будет принимать футбольный клуб "Эльверсберг". Новичок Бундеслиги в стартовом туре сегодня разобрался с "Байером",

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Метки: футбол
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