"Рома" начала переговоры с "Зенитом" о покупке Луиса Энрике

Переговоры между боссами "Ромы" и руководством "Зенита" стартовали после того, как кандидатуру игрока предложили римскому клубу. О начавшемся процессе в субботу, 29 августа 2026 года, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

В этом сезоне Луис Энрике отбегал за питерцев шесть матчей во всех турнирах, но результативными действиями пока не отметился. Контракт 25-летнего бразильского легионера с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2028 года.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночный ценник на полузащитника сейчас составляет €24 млн.

Бразилец Луис Энрике перебрался в "Зенит" в начале 2025 года из "Ботафого". С тех пор атакующий хавбек провел за российскую команду 54 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов. Если трансфер в "Рому" свершится, это будет первый опыт выступлений игрока в европейских топ-лигах.