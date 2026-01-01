Российская пловчиха победила в своей категории на заплыве через Дарданеллы

В 39-м межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции участвовали более 1535 пловцов, в том числе 50 россиян. Короткова рассказала РИА Новости, что впервые участвовала в этом старте, а в июне проплыла 150 километров по Дону.

Дистанция заплыва составляет около пяти километров, но из-за сильного южного течения фактически спортсменам пришлось преодолеть 3–3,5 километра. Плыть напрямую от старта к финишу – ошибка, отметили опытные участники. Старт был дан около 8:30 по московскому времени на пляже поселка Эджеабат, на преодоление дистанции отводилось максимум один час 45 минут. Оставшихся в воде после этого времени снимали катерами и доставляли на берег, чтобы возобновить навигацию в проливе.

Мерам безопасности в этом году уделили особое внимание после гибели российского пловца Николая Свечникова во время межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года. Организаторы сообщили, что безопасность на маршруте обеспечивали 120–130 катеров, а измерительный чип каждого участника служил и средством контроля: если пловец не возвращал его, сразу начиналась спасательная операция.

Число участников из России в этом году выросло почти втрое – до 50 человек из 300 иностранных спортсменов, сообщил ранее РИА Новости один из организаторов, глава департамента турагентства Wilusa Tur Эрхан Измирлиоглу.

Российские пловцы уверенно выступили на сложной трассе с сильным течением, а усиленные меры безопасности позволили провести заплыв без происшествий.