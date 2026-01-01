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Российская теннисистка Лютова в 16 лет вышла в основную сетку US Open

Решающий матч квалификационного раунда против Мартыны Кубки продолжался чуть более часа и завершился в пятницу, 28 августа 2026 года, полным разгромом представительницы Польши со счетом 6:4, 6:0.

Российская теннисистка Лютова в 16 лет вышла в основную сетку US Open

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Вторая половина встречи прошла при полном доминировании 16-летней россиянки, которая не отдала сопернице ни одного гейма.

Для занимающей 125-е место в рейтинге WTA Кристины Лютовой предстоящие соревнования станут дебютным в карьере турниром Большого шлема на взрослом уровне. Этот успех продолжил серию побед российской теннисистки – ранее в августе она завоевала свой первый титул, выиграв турнир категории WTA-250 в Мемфисе.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром Большого шлема, который традиционно проходит на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матчи основного раунда состоятся в период с 30 августа по 13 сентября. Общий призовой фонд престижного американского мейджора в текущем году составит рекордные $108 млн.

За всю историю Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде победу одерживали две представительницы России. Первой российской чемпионкой турнира в Нью-Йорке стала Светлана Кузнецова, выигравшая титул в 2004 году в чисто российском финале против Елены Дементьевой.

Спустя два года, в 2006 году, этот триумф повторила Мария Шарапова, обыгравшая в решающем матче бельгийку Жюстин Энен.

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Метки: US Open теннис
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