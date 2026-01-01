Шайба Дорофеева помогла "Рейнджерс" перевернуть игру с "Филадельфией"

Хозяева площадки открыли счет уже на пятой минуте благодаря голу Гейба Перро. Однако во втором периоде гости перехватили инициативу: Симон Бенуа на 31-й минуте и Ноэль Аччари на 33-й минуте вывели "Филадельфию" вперед.

Ситуацию перевернул российский форвард Павел Дорофеев. На 54-й минуте он хладнокровно реализовал численное большинство, вернув команду в игру.

Этот успех воодушевил ньюйоркцев: спустя всего полторы минуты, на отметке 55:21, Тай Картье забросил решающую шайбу и установил окончательный счет – 3:2.

Эта победа позволила "Рейнджерс" улучшить свое положение в Столичном дивизионе и закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции.

Свой следующий матч ньюйоркцы проведут 8 ноября в гостях против "Сиэтл Кракен", а "Флайерз", оставшиеся на дне таблицы, сыграют на выезде с "Калгари Флэймз" 9 ноября.

Параллельно в этот же игровой день яркий матч выдал другой российский нападающий – Андрей Свечников, чья "Каролина Харрикейнз" гостила в Элмонте у "Нью-Йорк Айлендерс".

Форвард продемонстрировал великолепную результативность, набрав два очка (1+1) и внеся ключевой вклад в гостевую победу своей команды со счетом 5:3. Свечников не только отметился заброшенной шайбой, но и ассистировал партнерам, завершив встречу с отличным показателем полезности "+3".

Активные действия "Каролины" доставили немало проблем российскому голкиперу "островитян" Семёну Варламову, который, несмотря на пять пропущенных шайб, отразил 34 броска.

За счет этого успеха "Харрикейнз" укрепили свое лидерство в Столичном дивизионе. Свой следующий матч команда Свечникова проведет 8 ноября дома против "Чикаго Блэкхокс", а "Айлендерс" в тот же день примут на своем льду "Нью-Джерси Девилз".