Хозяева быстро ушли в отрыв: на 14-й минуте отличился Данил Алалыкин, к перерыву Александр Жаровский удвоил счет, а на 22-й минуте оформил дубль – 3:0.

"Адмирал" вернулся в игру: на 28-й минуте забил Дмитрий Завгородний, после перерыва сократил разницу Александр Дарьин (44-я), а на 48-й минуте защитник Семён Ибрагимов сравнял – 3:3.

Концовка выдалась суматошной. На 51-й минуте Мэттью Маджио вновь вывел уфимцев вперед, но уже через минуту Дмитрий Мухтаров восстановил равенство.

Спустя 14 секунд Владислав Цицюра перевернул счет в пользу дальневосточников – 4:5. Ответ "Салавата" последовал мгновенно: на 53-й минуте Алалыкин оформил дубль и сравнял – 5:5. Точку поставил Шипачёв на 58-й – 6:5.

Благодаря этой победе "Салават Юлаев" набрал 28 очков в 27 матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, вернувшись в зону плей-офф.

"Адмирал" потерпел третье поражение подряд на выезде, остался с 25-ю очками после 26 игр и занимает 10-ю строчку на Востоке.

Следующие встречи оба клуба проведут в среду, 18 ноября. Уфимцы продолжат домашнюю серию матчем против астанинского "Барыса", а команда из Владивостока сыграет в Омске с "Авангардом".