"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома "Краснодару"

Хозяева открыли счет на третьей минуте усилиями Манфреда Угальде. Гости ответили двумя быстрыми мячами. Отличились Лукас Оласа на шестой минуте и Жуан Баши на 11-й.

По итогам трех туров "Краснодар" остается единственной командой РПЛ без потерь очков и лидирует с девятью баллами. "Спартак" набрал шесть очков и занимает третье место.

На старте сезона "Краснодар" одержал четыре победы во всех официальных турнирах. В чемпионате команда ранее обыграла казанский "Рубин" (3:1) и воронежский "Факел" (3:2), а в Кубке России прошла грозненский "Ахмат" (1:1, 5:4 по пенальти).

Для "Спартака" поражение стало первым в текущем сезоне. Ранее в чемпионате красно-белые победили московскую "Родину" (3:0) и "Ахмат" (2:1), а в Кубке страны – "Оренбург" (5:1).

У "Спартака" дебютировал албанский нападающий Мирлинд Даку, 6 августа перешедший из казанского "Рубина". Он вышел на замену на 68-й минуте.

В следующем туре "Краснодар" 15 августа примет "Ахмат". "Спартак" сыграет в гостях с калининградской "Балтикой" 16 августа.

В другом матче дня "Зенит" сенсационно уступил столичной "Родине". Петербургский клуб утратил лидерство в РПЛ.