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  3. "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 4:0 в матче 13-го тура РПЛ

"Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 4:0 в матче 13-го тура РПЛ

Виктор Парада (33-я минута), Манфред Угальде (45-я) и Эсекьель Барко (76-я, пенальти) забили за московский "Спартак", а на 11-й минуте нападающий "Локомотива" Александр Руденко отправил мяч в свои ворота.

Футбольный матч "Локомотив" - "Спартак"

Футбольный матч "Локомотив" - "Спартак" (архивное фото)

©Pavel Kashaev / Global Look Press

Итог – 4:0 в пользу красно-белых в гостевой игре 13-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "РЖД-Арене" в воскресенье, 1 ноября 2026 года. Парада появился на поле по ходу первого тайма после травмы защитника Игоря Дмитриева.

Серия "Локомотива" без побед во всех турнирах достигла пяти матчей: четыре поражения и одна ничья. В последний раз команда Михаила Галактионова выигрывала 10 октября, обыграв в гостях в матче РПЛ воронежский "Факел" со счетом 5:0.

Так крупно "Спартак" не побеждал "Локомотив" в гостях в чемпионате России семь лет: в октябре 2019 года красно-белые выиграли 3:0.

Для "Локомотива" это первое поражение от "Спартака" в российский период с разницей в четыре мяча. В последний раз железнодорожники пропускали четыре безответных от красно-белых в июне 1979 года в чемпионате СССР.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" идет четвертым с 26-ю очками, "Локомотив" занимает 14-ю позицию и имеет 11 очков.

В следующем туре 8 ноября "Спартак" примет тольяттинский "Акрон", а "Локомотив" 6 ноября дома сыграет с казанским "Рубином".

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Метки: Российская премьер-лига ФК Локомотив ФК Спартак футбол
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