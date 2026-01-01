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"Тоттенхэм" дома проиграл "Ньюкаслу" в матче второго тура АПЛ

Оба забитых мяча пришлись на вторую половину встречи в Лондоне. Гости сумели переломить ход игры и дважды поразили ворота соперника, забрав три очка на выезде.

«Тоттенхэм» дома проиграл «Ньюкаслу» в матче 2-го тура АПЛ

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Счет в матче второго тура Премьер-лиги на 62-й минуте открыл полузащитник "Ньюкасла" Энтони Эланга. Спустя 10 минут преимущество команды закрепил хавбек Йоан Висса, установив окончательный результат на табло стадиона "Тоттенхэм Хотспур". В качестве главного арбитра на поле отработал Питер Бэнкс.

После этого поражения футбольный клуб "Тоттенхэм" опустился на последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея ноль набранных очков в двух стартовых турах.

В свою очередь, "Ньюкасл" набрал четыре балла и теперь временно располагается на третьей строчке в общем зачете.

Для лондонцев этот проигрыш стал вторым подряд на старте нового сезона – в первом туре команда потерпела разгромное поражение от "Брентфорда" со счетом 0:3. "Сороки" же демонстрируют стабильный набор очков, начав внутренний чемпионат с боевой ничьей против "Ливерпуля" со счетом 2:2.

В следующем туре английского первенства, который запланирован на 5 сентября, лондонцы отправятся на выездной поединок против "Ноттингем Форест".

"Ньюкасл" в этот же день на своей домашней арене будет принимать "Борнмут".

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Метки: Тоттенхэм футбол
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