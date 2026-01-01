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Умар Нурмагомедов сенсационно проиграл нокаутом в главном бою турнира UFC в Китае

Китайский боец Сун Ядун в субботу, 29 августа 2026 года, сумел совершить апсет во втором отрезке пятиминутки, поймав оппонента на встречном движении. До этого момента российский спортсмен полностью доминировал в октагоне, забрав стартовый раунд за счет контроля и точных попаданий.

Умар Нурмагомедов проиграл на турнире UFC в Шанхае

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов

©Louis Grasse /Keystone Press Agency /Global Look Press

Противостояние топовых легковесов возглавило масштабный турнир UFC Fight Night 286, который принимал Шанхай.

Неожиданный исход главного боя вечера обернулся для непобежденного ранее представителя России первым настолько тяжелым поражением за все время его выступлений в смешанных единоборствах.

Организация этого поединка сопровождалась серьезными трудностями для менеджмента и тренерского штаба российского атлета еще на стадии тренировочного лагеря.

Первоначально Нурмагомедов должен был выступить на крупном ивенте в Абу-Даби, где его соперником значился мексиканец Дэвид Мартинес.

Планы сорвались из-за того, что латиноамериканский боец принял решение сняться с соревнований незадолго до их начала. В сложившейся ситуации Умару пришлось пойти на серьезные уступки ради сохранения даты, приняв предложение о замене визави и переносе выступления на чужую территорию в Китай.

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Метки: ufc
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