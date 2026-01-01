Умар Нурмагомедов сенсационно проиграл нокаутом в главном бою турнира UFC в Китае

Противостояние топовых легковесов возглавило масштабный турнир UFC Fight Night 286, который принимал Шанхай.

Неожиданный исход главного боя вечера обернулся для непобежденного ранее представителя России первым настолько тяжелым поражением за все время его выступлений в смешанных единоборствах.

Организация этого поединка сопровождалась серьезными трудностями для менеджмента и тренерского штаба российского атлета еще на стадии тренировочного лагеря.

Первоначально Нурмагомедов должен был выступить на крупном ивенте в Абу-Даби, где его соперником значился мексиканец Дэвид Мартинес.

Планы сорвались из-за того, что латиноамериканский боец принял решение сняться с соревнований незадолго до их начала. В сложившейся ситуации Умару пришлось пойти на серьезные уступки ради сохранения даты, приняв предложение о замене визави и переносе выступления на чужую территорию в Китай.