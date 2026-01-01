В НХЛ не исключили участие российской сборной в Кубке мира по хоккею

"Вероятно, мы проделали гораздо больше работы за кулисами, чем это можно было бы предположить, судя по публичным заявлениям. Очевидно, есть вопрос о том, кто будет участвовать, какие страны будут представлены. <…> В некоторой степени мы немного ждем, чтобы посмотреть, что произойдет в геополитическом плане с российским государством", – заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли в беседе с порталом The Hockey News.

По его словам, при формировании пула участников лига не обязана строго ориентироваться на решения Международной федерации хоккея (IIHF) или Международного олимпийского комитета (МОК). При этом Дэйли отметил изменения в подходе МОК к допуску российских спортсменов к международным турнирам.

"Очевидно, что в какой-то момент нам придется сделать объявления и принять решения, так что, я бы сказал, это все еще находится в процессе", – добавил заместитель комиссара НХЛ.

Ранее, 30 июля, IIHF сообщила, что сборная России не будет допущена к чемпионату мира 2027 года. По данным федерации, отказ в участии в четырех из пяти соревнований связан с "сохраняющимися опасениями по поводу безопасности и целостности спорта". В тот же день Федерация хоккея России заявила о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд для обжалования решений IIHF об отстранении российских сборных.

Кубок мира по хоккею с шайбой – международный турнир лучших национальных сборных команд. Наряду с олимпийским турниром и чемпионатом мира является самым престижным соревнованием в этом виде спорта. Кубок мира проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. В 2028 году принято решение возродить эти соревнования. Уже известно, что в турнире примут участие восемь команд, но их список пока не утвержден.