"Новые правила вступают в силу немедленно", – написал глава Минспорта в своем канале в мессенджере "Макс".

Дегтярев поздравил российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с принятым решением.

Официальных заявлений Международной федерации парусного спорта пока не опубликовано. 21 ноября проходит Ежегодная Генеральная ассамблея World Sailing. Итоговые сводные пресс-релизы по результатам голосований федерация традиционно публикует после завершения всех заседаний дня.

Российские и белорусские яхтсмены были отстранены от соревнований под эгидой World Sailing в марте 2022 года. В 2024 году федерация допустила их к отбору на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, а в июле 2025 года расширила условия нейтрального допуска на другие старты, тренеров и судей – без национальных флагов и представления стран. В июне 2026-го World Sailing допустила российских юниоров к выступлениям под флагом РФ и с гимном, при этом взрослые спортсмены продолжали выступать нейтрально.

Хронология возвращения россиян на международные спортивные площадки

Процесс шел поэтапно с конца 2025 года. Международная федерация дзюдо (IJF) стала первой олимпийской федерацией, разрешившей российским спортсменам выступать со своей символикой, о чем было объявлено в ноябре 2025 года. Следом аналогичные решения приняли и другие федерации.

Тхэквондо (World Taekwondo) – январь 2026 года.

Водные виды спорта (World Aquatics) – апрель 2026 года (при условии прохождения усиленного антидопингового контроля).

Спортивная борьба (UWW) и гимнастика (World Gymnastics) – май 2026 года.

Фехтование (FIE) и тяжелая атлетика (IWF) – июнь 2026 года.

Гандбол (IHF), настольный теннис (ITTF) и бокс (World Boxing) – июль 2026 года.

Автоспорт (FIA), роллер-спорт (World Skate), стрельба из лука (WA) и триатлон (World Triathlon) – август 2026 года.

Хоккей на траве (FIH) – сентябрь 2026 года.

Ограничения для россиян также сняли в современном пятиборье (UIPM), самбо и бодибилдинге (IFBB). При этом в ряде крупных дисциплин отстранение или ограничения на символику сохраняются.

Отмене нейтрального статуса россиян предшествовала цепочка решений Международного олимпийского комитета (МОК) и самих федераций. В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских юниоров к турнирам с национальной символикой. В июле 2026 года МОК предварительно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил свои старые рекомендации об отстранении и нейтральном статусе российских спортсменов. Комитет передал право решать вопросы допуска, командных соревнований и символики напрямую международным федерациям.