И ста баллов мало: как вчерашнему школьнику пробиться на бюджет

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Штурм приемных комиссий

В этом году вузы были готовы принять на бюджет свыше 620 тысяч абитуриентов. Заявления подали около 1,2 млн человек. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, наблюдался устойчивый тренд на выбор инженерных и естественно-научных специальностей: 36% выпускников сдавали соответствующие профильные предметы.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обратил внимание на структурные изменения в предпочтениях абитуриентов: «строительство» вошло в десятку самых востребованных направлений, потеснив гуманитарные специальности. Настоящий бум переживают ИТ-сектор, искусственный интеллект и биология – на эти образовательные программы подали в пять раз больше заявлений, чем в прошлом году. Также заметно вырос интерес к физике, авиастроению и биоинженерии, где поток желающих увеличился в среднем вдвое.

Битва за студенческий билет в наиболее престижные вузы страны была жестче, чем когда-либо. РАНХиГС приняла на 62% больше заявлений, чем годом ранее, МГУ – на 46%, а РЭУ им. Плеханова – почти на 80%.

Абитуриенты в очереди в приемную комиссию вуза. Июль 2023 ©Александр Баранов/Коммерсантъ/Vostock Photo

В РАНХиГС на программы по предпринимательству и по правовому обеспечению госуправления претендовали 486 и 442 человека на место соответственно. В РУДН на лингвистику, юриспруденцию и лечебное дело показатель достиг 300 человек. В МГУ на факультет искусственного интеллекта конкурс превысил 120 человек на место. Высокая конкуренция отмечалась и в регионах: на лингвистику в УрФУ претендовал 301 абитуриент, а в РГПУ им. Герцена – более 500. «Конкурс на юриспруденцию составил 504 заявления на одно место. Это абсолютный рекорд», – заявил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Битва сильнейших

В этом году вузы столкнулись с настоящим наплывом отличников, что привело к резкому скачку проходных баллов – в среднем они выросли на 30 пунктов. Конкуренция стала жестче: чтобы попасть в РАНХиГС, требовалось не менее 293 баллов за три экзамена, в МФТИ планка поднялась до 98 баллов за предмет, а в РУДН проходной порог достиг отметки 90 баллов.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, число стобалльников достигло внушительной отметки – почти 10 тыс. человек. Чуть менее 900 ребят получили по 200 баллов, десятки – по 300 и 400. Однако главный триумф случился впервые за 25 лет: одна из выпускниц сдала пять предметов на максимальные 500 баллов. В Минпросвещения назвали это «беспрецедентным» показателем и подтверждением роста качества школьного образования.

Однако руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования, профессор Евгений Белый считает, что количество стобалльников на ЕГЭ выросло из-за упрощения заданий и корректировки системы оценивания. Учитель информатики и руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский родительский комитет» Михаил Богданов добавляет, что КИМы (контрольные измерительные материалы) стали слишком простыми и шаблонными. Кроме того, эксперт указывает на проблему «обесценивания» сложных задач: в профильной математике разница в баллах между решением базовых и сложных заданий нивелируется, что мешает эффективно выявлять наиболее способных учеников.

При этом другие педагоги подчеркивают, что рост числа высокобалльников на ЕГЭ обусловлен развитием рынка допподготовки и изменением отношения учеников и их родителей к экзаменам. По мнению репетитора по английскому языку Кирианы Скрылевой, школа не ставит целью «натаскивание» на максимальный результат (программа рассчитана на получение максимум 80 баллов), поэтому нишу заняли репетиторы и онлайн-курсы. Родители и школьники это понимают и начинают готовиться заранее, зачастую с 9–10-го класса. Кроме того, выпускники гораздо осознаннее подходят к выбору предметов: никто не пытается сдать кучу сложных экзаменов «на всякий случай». Сейчас ребята выбирают только те дисциплины, которые реально нужны для поступления.

Этим, в частности, объясняется то, что по физике количество стобалльников увеличилось в 3,5 раза (с 531 до 1817 человек) при росте общего числа экзаменуемых лишь на 22%. Доля учащихся, набравших от 81 до 100 баллов, возросла с 13,4% до 20,8%. Схожая ситуация и с профильной математикой: при скромном приросте участников на 10% количество идеальных работ увеличилось в шесть раз, а доля тех, кто показал высокий результат, выросла почти вдвое.

Олимпиадный марафон

Раньше быть «мультибалльником» означало полную свободу: ты просто выбирал лучший вуз страны и спокойно отдавал туда документы, чтобы быть зачисленным. Но в этом году всё пошло не по плану. Оказалось, что даже с наивысшими баллами можно пролететь мимо бюджета. Причина – наплыв олимпиадников, которые заняли буквально все места на популярных факультетах. Эта проблема назревала давно, но сейчас она достигла апогея.

Так, в МГУ на факультете биоинженерии и биоинформатики и в Бауманке на направлении «Конструирование ядерных реакторов» бюджетные списки были полностью сформированы из победителей олимпиад. В МФТИ и ИТМО такие ребята заняли более 50% мест, в МГИМО – 34%. В других ведущих вузах страны, включая ВШЭ, УрФУ и Финансовый университет, также отмечался резкий рост числа поступающих без экзаменов – от 20% до 30% по сравнению с прошлыми годами.

«Количество абитуриентов с дипломами победителей и призеров олимпиад в 2026 году составило 5107 человек, что на 48% больше, чем в 2025-м (3448 человек)», – говорится в сообщении пресс-службы МГУ.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по труду по профилю «Робототехника» в школе №548 «Царицыно». Февраль 2025 ©Сергей Киселев/Агентство «Москва»

«Мы радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как, думаю, и все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиад занимают практически все бюджетные места, – отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам приемной кампании. – Это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или квотировать число поступающих по этой линии, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать в возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов».

Согласно закону «Об образовании в РФ», победители и призеры олимпиад могут претендовать на льготы при поступлении. Однако не все соревнования дают право на зачисление без экзаменов (БВИ). Статус олимпиады ежегодно определяет Минобрнауки: сейчас в списке 83 состязания, но лишь 18 из них (первого уровня) позволяют поступить в вуз без вступительных испытаний. За победу в олимпиадах второго и третьего уровней абитуриенты получают либо 100 баллов за предмет, либо дополнительные баллы к ЕГЭ.

Особое место занимает Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – ее диплом дает право на зачисление без учета результатов ЕГЭ. Для «перечневых» олимпиад первого уровня правила строже: помимо предоставления диплома абитуриент обязан сдать профильный ЕГЭ минимум на 75 баллов. Однако вузы имеют право повышать этот порог, например, до 80–85 баллов, как это было сделано в ВШЭ и МФТИ.

Когда один победитель олимпиады может претендовать на место сразу по 25 специальностям в пяти разных университетах, сложно предсказать, каким окажется конкурс. Из-за этого абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ труднее понять, куда лучше поступать и каковы их шансы.

Некоторые эксперты объясняют увеличение числа призеров олимпиад коррупционной составляющей. Основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Grand Exam Арсений Филин указывает на неравномерность контроля: если на одних состязаниях применяются строгие меры безопасности (металлоискатели, «глушилки»), то другие, особенно онлайн-олимпиады, практически не защищены от использования подсказок. В свою очередь, Евгений Белый подчеркивает отсутствие прямых доказательств нарушений, оставляя этот вопрос правоохранительным органам. При этом он отмечает, что вузы способны влиять на ситуацию, самостоятельно ограничивая перечень учитываемых олимпиад.

Так и происходит. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, например, рассказывал: вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и в этом году повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители, чтобы получить студенческий билет.

Проведение ЕГЭ в школе №58. Июнь 2026 ©Анатолий Жданов/Коммерсантъ/Vostock Photo

Ведущие российские университеты также расширяют программы финансовой поддержки талантливых абитуриентов. Так, ИТМО увеличил набор студентов за счет собственных ресурсов и ввел гранты для иногородних учащихся. РУДН предоставил 190 грантов на направления, где не предусмотрены бюджетные места. В МГТУ им. Баумана обещают возможность перевода с платного обучения на бюджетное в процессе учебы, что особенно актуально для инженерных специальностей с высокой академической нагрузкой.

Осенью Минобрнауки планирует пересмотреть правила поступления для олимпиадников. Один из рассматриваемых вариантов – введение квот.

Вместе с тем государству следует работать над повышением привлекательности менее известных региональных вузов, полагает Арсений Филин. Они часто сталкиваются с недобором студентов и вынуждены искать любые возможности для заполнения мест. По его словам, несколько лет назад в Ельце был случай, когда женщину без ее согласия зачислили на ИT-специальность, чтобы закрыть бюджетное место. Результатом стало возбуждение уголовного дела. Похожая ситуация с фиктивным зачислением сейчас расследуется в Алтайском крае. Причина в том, что невыполнение плана грозит вузу потерей финансирования и сокращением бюджетных мест в будущем.

Профессия в руках

Приемная кампания также показала рекордный всплеск интереса к среднему специальному образованию. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в колледжи и техникумы было подано 3,2 млн заявлений – это примерно на 500 тыс. больше, чем годом ранее. На 2026/27 учебный год предусмотрено около 880 тыс. бюджетных мест, свыше половины из них отдано под технические специальности.

В Москве, как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, все 41 тыс. девятиклассников, выбравших обучение в колледже, зачислены на бюджетные места. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Свердловская область также отмечает положительную динамику: в 2026-м в колледжи и техникумы региона подано 157 тыс. заявлений на программы среднего профессионального образования – на 16 тыс. больше, чем годом ранее.

Стереотип о том, что в колледж идут только те, кому сложно дальше учиться в школе, окончательно ушел в прошлое. Сейчас это отличный способ быстро получить профессию и начать зарабатывать. Самые популярные направления – ИT, медицина, строительство, педагогика и туризм. К тому же учиться стало гораздо интереснее: колледжи работают в связке с крупными компаниями, поэтому студенты сразу получают практику на реальных предприятиях.

«Мы плотно сотрудничаем с работодателями, под потребности которых каждый год появляются новые специальности. Например, в прошлом году у нас открылось перспективное и очень востребованное направление «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов», в этом – «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Программа обучения состоит из 30% теории и 70% практики», – рассказал «Профилю» директор Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова Сергей Михайлов. Студенты оттачивают профессиональные навыки в современных мастерских и лабораториях, а также на действующих предприятиях города и подмосковных аэродромах. Ну а выпускники работают у лидеров авиационной промышленности: в ПАО «Яковлев», «ОДК-Салют», АО «Шереметьево Безопасность», НЦВ М.Л. Миля и Н.И. Камова, группе компаний «Геоскан», в «Аэрофлот Техникс» и других.

Росту популярности колледжей способствует федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках мастерские в учебных заведениях оснащаются современным оборудованием, производственная практика расширяется до полноценных стажировок, а учебные планы пишутся совместно с корпорациями. Такая модель позволяет регионам точечно закрывать кадровый голод без многолетнего ожидания выпускников вузов.

При этом сами выпускники часто не останавливаются на достигнутом. Получив диплом, они идут работать, чтобы набраться опыта, а затем продолжают обучение в ведущих вузах страны.