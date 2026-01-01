И ста баллов мало: как вчерашнему школьнику пробиться на бюджет

Штурм приемных комиссий
В этом году вузы были готовы принять на бюджет свыше 620 тысяч абитуриентов. Заявления подали около 1,2 млн человек. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, наблюдался устойчивый тренд на выбор инженерных и естественно-научных специальностей: 36% выпускников сдавали соответствующие профильные предметы.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обратил внимание на структурные изменения в предпочтениях абитуриентов: «строительство» вошло в десятку самых востребованных направлений, потеснив гуманитарные специальности. Настоящий бум переживают ИТ-сектор, искусственный интеллект и биология – на эти образовательные программы подали в пять раз больше заявлений, чем в прошлом году. Также заметно вырос интерес к физике, авиастроению и биоинженерии, где поток желающих увеличился в среднем вдвое.
Битва за студенческий билет в наиболее престижные вузы страны была жестче, чем когда-либо. РАНХиГС приняла на 62% больше заявлений, чем годом ранее, МГУ – на 46%, а РЭУ им. Плеханова – почти на 80%.
В РАНХиГС на программы по предпринимательству и по правовому обеспечению госуправления претендовали 486 и 442 человека на место соответственно. В РУДН на лингвистику, юриспруденцию и лечебное дело показатель достиг 300 человек. В МГУ на факультет искусственного интеллекта конкурс превысил 120 человек на место. Высокая конкуренция отмечалась и в регионах: на лингвистику в УрФУ претендовал 301 абитуриент, а в РГПУ им. Герцена – более 500. «Конкурс на юриспруденцию составил 504 заявления на одно место. Это абсолютный рекорд», – заявил ректор КубГУ Михаил Астапов.
Битва сильнейших
В этом году вузы столкнулись с настоящим наплывом отличников, что привело к резкому скачку проходных баллов – в среднем они выросли на 30 пунктов. Конкуренция стала жестче: чтобы попасть в РАНХиГС, требовалось не менее 293 баллов за три экзамена, в МФТИ планка поднялась до 98 баллов за предмет, а в РУДН проходной порог достиг отметки 90 баллов.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, число стобалльников достигло внушительной отметки – почти 10 тыс. человек. Чуть менее 900 ребят получили по 200 баллов, десятки – по 300 и 400. Однако главный триумф случился впервые за 25 лет: одна из выпускниц сдала пять предметов на максимальные 500 баллов. В Минпросвещения назвали это «беспрецедентным» показателем и подтверждением роста качества школьного образования.
Когда работа гарантирована: как целевое обучение решает кадровые проблемы страны
Однако руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования, профессор Евгений Белый считает, что количество стобалльников на ЕГЭ выросло из-за упрощения заданий и корректировки системы оценивания. Учитель информатики и руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский родительский комитет» Михаил Богданов добавляет, что КИМы (контрольные измерительные материалы) стали слишком простыми и шаблонными. Кроме того, эксперт указывает на проблему «обесценивания» сложных задач: в профильной математике разница в баллах между решением базовых и сложных заданий нивелируется, что мешает эффективно выявлять наиболее способных учеников.
При этом другие педагоги подчеркивают, что рост числа высокобалльников на ЕГЭ обусловлен развитием рынка допподготовки и изменением отношения учеников и их родителей к экзаменам. По мнению репетитора по английскому языку Кирианы Скрылевой, школа не ставит целью «натаскивание» на максимальный результат (программа рассчитана на получение максимум 80 баллов), поэтому нишу заняли репетиторы и онлайн-курсы. Родители и школьники это понимают и начинают готовиться заранее, зачастую с 9–10-го класса. Кроме того, выпускники гораздо осознаннее подходят к выбору предметов: никто не пытается сдать кучу сложных экзаменов «на всякий случай». Сейчас ребята выбирают только те дисциплины, которые реально нужны для поступления.
Этим, в частности, объясняется то, что по физике количество стобалльников увеличилось в 3,5 раза (с 531 до 1817 человек) при росте общего числа экзаменуемых лишь на 22%. Доля учащихся, набравших от 81 до 100 баллов, возросла с 13,4% до 20,8%. Схожая ситуация и с профильной математикой: при скромном приросте участников на 10% количество идеальных работ увеличилось в шесть раз, а доля тех, кто показал высокий результат, выросла почти вдвое.
Олимпиадный марафон
Раньше быть «мультибалльником» означало полную свободу: ты просто выбирал лучший вуз страны и спокойно отдавал туда документы, чтобы быть зачисленным. Но в этом году всё пошло не по плану. Оказалось, что даже с наивысшими баллами можно пролететь мимо бюджета. Причина – наплыв олимпиадников, которые заняли буквально все места на популярных факультетах. Эта проблема назревала давно, но сейчас она достигла апогея.
Так, в МГУ на факультете биоинженерии и биоинформатики и в Бауманке на направлении «Конструирование ядерных реакторов» бюджетные списки были полностью сформированы из победителей олимпиад. В МФТИ и ИТМО такие ребята заняли более 50% мест, в МГИМО – 34%. В других ведущих вузах страны, включая ВШЭ, УрФУ и Финансовый университет, также отмечался резкий рост числа поступающих без экзаменов – от 20% до 30% по сравнению с прошлыми годами.
«Количество абитуриентов с дипломами победителей и призеров олимпиад в 2026 году составило 5107 человек, что на 48% больше, чем в 2025-м (3448 человек)», – говорится в сообщении пресс-службы МГУ.
«Мы радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как, думаю, и все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиад занимают практически все бюджетные места, – отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам приемной кампании. – Это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или квотировать число поступающих по этой линии, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать в возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов».
Согласно закону «Об образовании в РФ», победители и призеры олимпиад могут претендовать на льготы при поступлении. Однако не все соревнования дают право на зачисление без экзаменов (БВИ). Статус олимпиады ежегодно определяет Минобрнауки: сейчас в списке 83 состязания, но лишь 18 из них (первого уровня) позволяют поступить в вуз без вступительных испытаний. За победу в олимпиадах второго и третьего уровней абитуриенты получают либо 100 баллов за предмет, либо дополнительные баллы к ЕГЭ.
Особое место занимает Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – ее диплом дает право на зачисление без учета результатов ЕГЭ. Для «перечневых» олимпиад первого уровня правила строже: помимо предоставления диплома абитуриент обязан сдать профильный ЕГЭ минимум на 75 баллов. Однако вузы имеют право повышать этот порог, например, до 80–85 баллов, как это было сделано в ВШЭ и МФТИ.
Время чемпионов: как олимпиадники отбирают места у тех, кто поступает в вуз по результатам ЕГЭ
Когда один победитель олимпиады может претендовать на место сразу по 25 специальностям в пяти разных университетах, сложно предсказать, каким окажется конкурс. Из-за этого абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ труднее понять, куда лучше поступать и каковы их шансы.
Некоторые эксперты объясняют увеличение числа призеров олимпиад коррупционной составляющей. Основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Grand Exam Арсений Филин указывает на неравномерность контроля: если на одних состязаниях применяются строгие меры безопасности (металлоискатели, «глушилки»), то другие, особенно онлайн-олимпиады, практически не защищены от использования подсказок. В свою очередь, Евгений Белый подчеркивает отсутствие прямых доказательств нарушений, оставляя этот вопрос правоохранительным органам. При этом он отмечает, что вузы способны влиять на ситуацию, самостоятельно ограничивая перечень учитываемых олимпиад.
Так и происходит. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, например, рассказывал: вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и в этом году повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители, чтобы получить студенческий билет.
Ведущие российские университеты также расширяют программы финансовой поддержки талантливых абитуриентов. Так, ИТМО увеличил набор студентов за счет собственных ресурсов и ввел гранты для иногородних учащихся. РУДН предоставил 190 грантов на направления, где не предусмотрены бюджетные места. В МГТУ им. Баумана обещают возможность перевода с платного обучения на бюджетное в процессе учебы, что особенно актуально для инженерных специальностей с высокой академической нагрузкой.
Осенью Минобрнауки планирует пересмотреть правила поступления для олимпиадников. Один из рассматриваемых вариантов – введение квот.
Вместе с тем государству следует работать над повышением привлекательности менее известных региональных вузов, полагает Арсений Филин. Они часто сталкиваются с недобором студентов и вынуждены искать любые возможности для заполнения мест. По его словам, несколько лет назад в Ельце был случай, когда женщину без ее согласия зачислили на ИT-специальность, чтобы закрыть бюджетное место. Результатом стало возбуждение уголовного дела. Похожая ситуация с фиктивным зачислением сейчас расследуется в Алтайском крае. Причина в том, что невыполнение плана грозит вузу потерей финансирования и сокращением бюджетных мест в будущем.
Профессия в руках
Приемная кампания также показала рекордный всплеск интереса к среднему специальному образованию. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в колледжи и техникумы было подано 3,2 млн заявлений – это примерно на 500 тыс. больше, чем годом ранее. На 2026/27 учебный год предусмотрено около 880 тыс. бюджетных мест, свыше половины из них отдано под технические специальности.
В Москве, как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, все 41 тыс. девятиклассников, выбравших обучение в колледже, зачислены на бюджетные места. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Свердловская область также отмечает положительную динамику: в 2026-м в колледжи и техникумы региона подано 157 тыс. заявлений на программы среднего профессионального образования – на 16 тыс. больше, чем годом ранее.
Короткий маршрут: почему 15-летние уходят из школы и штурмуют колледжи и техникумы
Стереотип о том, что в колледж идут только те, кому сложно дальше учиться в школе, окончательно ушел в прошлое. Сейчас это отличный способ быстро получить профессию и начать зарабатывать. Самые популярные направления – ИT, медицина, строительство, педагогика и туризм. К тому же учиться стало гораздо интереснее: колледжи работают в связке с крупными компаниями, поэтому студенты сразу получают практику на реальных предприятиях.
«Мы плотно сотрудничаем с работодателями, под потребности которых каждый год появляются новые специальности. Например, в прошлом году у нас открылось перспективное и очень востребованное направление «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов», в этом – «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Программа обучения состоит из 30% теории и 70% практики», – рассказал «Профилю» директор Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова Сергей Михайлов. Студенты оттачивают профессиональные навыки в современных мастерских и лабораториях, а также на действующих предприятиях города и подмосковных аэродромах. Ну а выпускники работают у лидеров авиационной промышленности: в ПАО «Яковлев», «ОДК-Салют», АО «Шереметьево Безопасность», НЦВ М.Л. Миля и Н.И. Камова, группе компаний «Геоскан», в «Аэрофлот Техникс» и других.
Росту популярности колледжей способствует федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках мастерские в учебных заведениях оснащаются современным оборудованием, производственная практика расширяется до полноценных стажировок, а учебные планы пишутся совместно с корпорациями. Такая модель позволяет регионам точечно закрывать кадровый голод без многолетнего ожидания выпускников вузов.
При этом сами выпускники часто не останавливаются на достигнутом. Получив диплом, они идут работать, чтобы набраться опыта, а затем продолжают обучение в ведущих вузах страны.