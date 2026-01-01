По условиям контракта, дилер «Автотехкомплект» из Нижегородской области обязан в этом году поставить в общей сложности 12 вагонов, с таким расчетом, что до 8 декабря они выйдут на линии. Однако до тех пор пока не установлены причины аварии, сложно представить, что будет разрешение на эксплуатацию новых трамваев.

Что в этой ситуации предпримут областные власти, не ясно. Формально у них есть основания если не разрывать контракт совсем, то как минимум потребовать с производителя и дилера неустойку. Цена вопроса немалая. В июне аванс в размере 30% от стоимости контракта (2,467 млрд руб.) был переведен на счет «Автотехкомплект». Деньги федеральные – область получила целевой кредит на строительство метротрама и закупку новых трамваев.

Специалисты предупреждали: вагоны для Челябинска должны быть спроектированы с учетом местных условий. Высказывались сомнения, что сторонний производитель с этой задачей справится. У него физически не хватит времени. Предстояло за считанные месяцы изготовить опытный образец трамвая, сертифицировать его и запустить в серию.

Похоже, опасения нашли подтверждение. Кому отвечать за провал, пока не понятно. Как говорят военные, у победы много родственников, поражение – сирота. В областном правительстве ссылаются на требования законодательства и процедуры открытого конкурса, тем самым снимая с себя всякую ответственность.

Известна позиция заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова: «Мы никогда не делали техническое задание под кого-то – это был открытый конкурс, и победил тот, кто предложил меньшую цену. В рамках законодательства все механизмы заложены, нарушать закон никто не будет».

Чиновника не смутило, что на одной линии придется эксплуатировать две разные модели трамваев – пять «Альтаиров» Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) и 12 вагонов «БКМ Холдинг». По его словам, по техническому заданию характеристики этих трамваев должны быть идентичны.

«Понятно, что для разных вагонов нужны разные запчасти, разные специалисты по ремонту. Лучше концентрировать их по депо. У нас два трамвайных депо, и вполне можно в одном эксплуатировать одни вагоны, в другом другие. Глобального "зоопарка", как в других городах, у нас нет», – уверял Александр Егоров.

Оптимизм замминистра не разделяют в УКВЗ. 3 сентября предприятие обратилось в областной Арбитражный суд с иском, чтобы оспорить государственный контракт с «БКМ Холдинг». Ответчиками выступают ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области», ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Автотехкомплект».

Еще раньше – в конце апреля – завод пытался доказать свою правоту в Федеральной антимонопольной службе. Предприятие утверждало, что белорусские вагоны не соответствуют установленным требованиям и имеют непреодолимые несоответствия условиям закупки.

Недавнее ЧП на обкатке трамвая в Челябинске показало, что критика имела под собой веские основания. Можно только сожалеть, что антимонопольная служба своевременно не прислушалась к аргументам УКВЗ. Остается надеяться, что недосмотр исправят в арбитражных судах, причем не только в области, но и в Москве.

Возможно, в ситуацию пора вмешаться Следственному комитету России, чтобы разобраться, насколько белорусские трамваи соответствуют российским требованиям. Пока идут судебные разбирательства, страдают конечные потребители – жители и гости областного центра, которым для поездок нужны современные комфортные трамваи.