О назначении сообщила вещательная корпорация BBC, выпускающая телепроект об автомобилях.

Рамзи вспоминает, что увлекался машинами с детства, проведенного неподалеку от трассы "Сильверстоун" в английском графстве Нортгемптоншир.

"Я перелезал через заборы и пробирался внутрь, чтобы хоть одним глазком взглянуть на гонки. Тот детский восторг пробудил во мне страсть на всю жизнь: к автомобилям, автоспорту, прекрасному дизайну и выдающимся инженерным решениям", – подчеркнул он.

60-летний Рамзи известен международной аудитории благодаря телевизионным проектам "Кошмары на кухне" (Kitchen Nightmares, 2007–2025), "Адская кухня" (Hell's Kitchen, 2005 – настоящее время) и "Это все еда" (The F Word, 2005–2010).

Он открыл десятки ресторанов в мире – от Великобритании и Франции до Сингапура и Дубая, а также в США. Его заведения удостоены в общей сложности 17 звезд "Мишлен".

Какими автомобилями владеет сам Гордон Рамзи

Гордон Рамзи давно известен в Великобритании как страстный коллекционер редких суперкаров, на пополнение гаража которого он потратил десятки миллионов фунтов стерлингов.

В его коллекции в разные годы числились эксклюзивные модели Ferrari – включая гибридный гиперкар LaFerrari Aperta, Ferrari Monza SP2, F12tdf и 812 Superfast, а также Aston Martin Valour, Porsche 918 Spyder и McLaren Senna.

Примечательно, что шеф-повар уже дважды появлялся в классическом Top Gear в качестве приглашенной звезды в рубрике "Звезда в бюджетном автомобиле" – в 2002 и 2006 годах, показав одно из лучших времен круга среди знаменитостей.

Как закрывали шоу после аварии с Эндрю Флинтоффом

Производство Top Gear было экстренно заморожено в декабре 2022 года после тяжелой аварии на тестовом треке аэродрома Дансфолд в графстве Суррей. Во время съемок заезда на трехколесном родстере Morgan Super 3 ведущий Эндрю Флинтофф не справился с управлением на высокой скорости и перевернулся.

Поскольку машина не имела крыши, экс-крикетист протащился лицом по асфальту, получив серьезные травмы лица и переломы ребер.

В ноябре 2023 года руководство Би-би-си официально объявило о бессрочной приостановке проекта на британском телевидении, принесло Флинтоффу публичные извинения и выплатило ему крупную компенсацию.

История франшизы Top Gear и успех оригинальной тройки

Телепередача Top Gear выходит в эфир с 1977 года, но мировую славу обрела после перезапуска в 2002 году в новом развлекательном формате с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.

В 2013 году программа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное неигровое телешоу в мире с аудиторией свыше 350 миллионов зрителей в 212 странах.

После скандального увольнения Кларксона в 2015 году и ухода его коллег создатели неоднократно меняли состав ведущих (в разное время шоу вели Мэтт Леблан, Рори Рид, Крис Харрис, Крис Эванс, Эндрю Флинтофф и Пэдди Макгиннесс), однако повторить прежние рейтинги проекту так и не удалось.