Проект описывают как историю взросления в конце 1990-х – начале 2000-х годов на заре интернета и ранних онлайн-чатов. Партнершей Калкина по площадке выступит актриса Констанс Ву. Об этом пишет Deadline.

Для 46-летнего актера это первая полноценная роль в большом игровом кино с 2019 года, когда он снялся в трагикомедии Changeland – в последние годы он лишь озвучивал анимационный фильм "Зверополис 2" и появлялся в эпизодах сериала "Фоллаут".

Продюсерами будущей ленты выступают Shy Kids, Pressman Film, A24 и компания Esmail Corp создателя сериала "Мистер Робот" Сэма Эсмейла. Официальное название и точный график релиза пока не раскрываются, старт съемок запланирован на первую половину 2027 года.

Ранее также сообщалось, что студия Disney разрабатывает продолжение новогодней комедии "Один дома", где Калкин должен вернуться к роли Кевина Маккаллистера.

Официальных данных о сроках выхода картины нет. По информации СМИ, сценарий пишут Сет Роген и Эван Голдберг, а по сюжету повзрослевший Кевин столкнется с ловушками, расставленными его собственным сыном.

После триумфа первых двух частей "Одного дома" в начале 1990-х Маколей Калкин фактически ушел из большого кино, устав от внимания прессы и судебных тяжб с родителями, и десятилетиями отдавал предпочтение музыке и авторским проектам. В 2023 году актер получил именную звезду на голливудской "Аллее славы".