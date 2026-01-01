По его сведениям, Point Grey уже заключила сделку с Disney. Готового сценария пока нет: команде предстоит выстроить историю и утвердить финальную концепцию.

Еще летом Калкин встречался на студии с руководителем Disney Дэвидом Гринбаумом и представил свою идею продолжения, к которой компания проявила интерес.

Предложенная актером версия переносит знакомую формулу в семейную драмеди: повзрослевший Кевин – отец-одиночка, увлеченный работой и потерявший контакт с сыном.

Ребенок запирает его снаружи дома и расставляет ловушки, а чтобы вернуться внутрь, герою нужно восстановить отношения с сыном.

По информации Беллони, интерес Калкина к проекту подпитали изменения в личной жизни: у актера двое маленьких сыновей. Он также недавно вновь появился в образе Кевина в рекламе McDonald's. Ранее к роли он возвращался в ролике Google в 2018 году.

Франшиза "Один дома"

Оригинальная комедия "Один дома" (1990) и ее сиквел "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), снятые Крисом Коламбусом по сценарию Джона Хьюза, собрали в мировом прокате более $835 млн и принесли Маколею Калкину номинацию на "Золотой глобус".

Последующие четыре части серии выходили без участия актера – сразу на телевидении или стриминге – и получали преимущественно низкие оценки зрителей и критиков. Последний перезапуск, "Один дома" 2021 года для Disney+, набрал лишь 17% на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Реакция коллег по оригинальному фильму на новую идею

Идея возвращения Калкина вызвала неоднозначную реакцию среди актеров оригинальной дилогии. Так, исполнитель роли грабителя Марва Дэниел Стерн ранее заявлял, что не планирует возвращаться к франшизе, поскольку предпочитает уединенную жизнь на ферме и не видит смысла в продолжении.

В то же время Девин Рэтрей, сыгравший старшего брата Базза (он появлялся в эпизоде перезапуска 2021 года), и режиссер первых частей Крис Коламбус ранее скептически оценивали попытки студии перезапустить бренд.