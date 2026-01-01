"Была бы моя воля, гражданства были бы лишены гораздо больше людей, потому что они не уважают это государство и работают против него. Есть много граждан, которые не заслуживают гражданства Республики Молдова. Я бы составила длинный список", – сказала Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.

По ее словам, перед такими решениями президент консультируется со спецслужбами.

В декабре 2025 года в стране вступил в силу закон, позволяющий президенту принимать решения о лишении гражданства. С тех пор, как отмечает Санду, она неоднократно пользовалась этим правом.

Гражданства лишались уроженцы Республики Молдова, которые критикуют действующее правительство, работают в государственных структурах непризнанного Приднестровья или оказывают поддержку российским военным.