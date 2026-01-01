Плохая кампания: о чем говорят неудачи США в войне с Ираном

Начатая США и Израилем полгода назад война против Ирана замышлялась как молниеносная операция по добиванию ослабленного и уже изрядно потрепанного противника. Насколько это известно сейчас, триггером для нападения стали январские беспорядки в Исламской Республике, создавшие у израильского и американского руководства обманчивое представление о том, что режим в Тегеране балансирует на грани коллапса. Казалось, что достаточно его только подтолкнуть, и этот режим падет…

В начале кампании Дональд Трамп уверенно заявлял, что она продлится месяц-полтора (иногда он говорил, что и того меньше) и не будет сложной для США. На деле же развязанная им война стала одним из поворотных событий истории XXI века. По своим последствиям она может оказаться сравнимой с терактами 11 сентября 2001 года и российской СВО на Украине. Или даже превзойти их.

Соединенные Штаты продемонстрировали неспособность в полном объеме выполнять обязанности главного поставщика безопасности арабским государствам Персидского залива. Эти обязанности американцы взваливали на себя поэтапно с конца Второй мировой войны. А исполняли их сначала в тандеме с Великобританией, затем – самостоятельно.

Нынешняя война на Ближнем Востоке опытным путем доказала, что США, во-первых, не способны защитить нефтяную инфраструктуру и системы жизнеобеспечения стран Залива от разрушительных атак со стороны средней державы, каковой является Иран. Во-вторых, что Америка не способна защитить свободу торгового судоходства в ключевых районах моря от атак средней державы и ее прокси (йеменских хуситов).

Роль США как ключевого поставщика безопасности в регионе Персидского залива, блестящим образом закрепленная операцией «Буря в пустыне» в 1990–1991 годах, служила одной из несущих основ мирового порядка. Этот фактор во многом предопределял не только военно-политические, но и финансово-экономические решения ведущих нефтяных экономик мира: арабские монархии инвестировали в США, рассчитывая тем самым «купить» себе защиту.

Понимание фундаментального характера отношений со странами региона заставляло Вашингтон не считаться с жертвами и расходами ради выполнения функции поставщика безопасности. В 1990–1991 годах для защиты Саудовской Аравии и разгрома Ирака США сосредоточили в регионе около 540 тысяч военнослужащих – группировку, сопоставимую примерно с четвертью численности всех американских вооруженных сил действующего состава.

В операции участвовали семь из 18 активных дивизий армии и две из трех дивизий морской пехоты, а в море были развернуты шесть из 15 американских авианосцев, около 1600 из 6,5 тысячи боевых самолетов всех видов ВС США.

Американские истребители F-16A Fighting Falcon, F-15E Strike Eagle и F-15C Eagle, участвующие в операции "Буря в пустыне", 1991 год ©Global Look Press

Хотя в итоге «Буря в пустыне» стала военным триумфом Соединенных Штатов, достигнутым без существенных потерь в живой силе, американское планирование перед операцией допускало, что общие потери могут составить 20 тысяч человек, в том числе шесть-семь тысяч убитыми. Несмотря на это, военно-политическое руководство страны приняло тогда решение начать войну, преодолев существенное сопротивление в конгрессе.

Разумеется, современные США не способны развернуть на Ближнем Востоке силы, даже отдаленно сравнимые с американской группировкой 1990 года. В текущей операции против Ирана были задействованы лишь около 50 тысяч американских военнослужащих, которых поддерживали около 300 самолетов и немногим более 20 боевых кораблей, в том числе два авианосца. В отличие от 1990 года, США не смогли привлечь к активному участию в кампании никого из своих союзников за пределами Ближневосточного региона, а в 1990-м одна только Великобритания предоставила 35 тысяч человек.

Таким образом, можно говорить о радикальном сокращении военных возможностей ведущей сверхдержавы по обеспечению своих жизненно важных интересов в глобальном масштабе, а также о резком снижении способностей Америки мобилизовать ресурсы союзников для реализации своих целей. Интересно, что при этом доля США в глобальных военных расходах практически не изменилась: она составляла 35–37% в 1990 году и около 33% в 2025-м – лишний повод задуматься о проблеме использования финансовых показателей для измерения военной мощи.

Но сокращение ресурсов – только один из факторов, объясняющих ход конфликта. Гораздо важнее, что американцы оказались не способны толково использовать те ресурсы, что имеются у них в распоряжении. США, несомненно, могут нанести Ирану сокрушительное военное поражение и сменить режим, проведя крупную межвидовую военную операцию даже с участием гораздо меньших сил, чем были задействованы в 1990 году в Ираке. Все технические возможности для этого есть.

Но такая операция, включающая в себя крупный наземный компонент, с неизбежностью приведет к тому, что потери вооруженных сил США будут исчисляться многими тысячами. Причем сотни, а скорее тысячи американских военнослужащих будут убиты.

В 1990 году президент Буш принял решение начать войну, понимая, что общие потери могут достигнуть 20 тысяч человек. Сегодня у Соединенных Штатов устойчивость к потерям неизмеримо меньше, чем в ту пору. Например, 5 апреля 2026 года для спасения одного из пилотов сбитого иранцами F-15 США задействовали 176 летательных аппаратов и потеряли три пилотируемых самолета, два или три вертолета – всего техники на 300 миллионов долларов. Такой расход ресурсов в одной спасательной операции при всех разглагольствованиях о бесценности жизни каждого военнослужащего, разумеется, физически невозможен при войне, нацеленной на достижение решительного результата.

Соединенные Штаты ограничивали присутствие своих войск в регионе, чтобы вывести их из-под удара, и держали корабли подальше от иранского побережья, хотя это и снижало их эффективность. Американские власти также манипулировали информацией о потерях (несмотря на их и так незначительный характер), чтобы приуменьшить итоговые цифры, чего они избегали делать в куда более опасных условиях начала 1990-х.

Развязывание полноценной войны затруднительно для Америки и с финансовой точки зрения. Кампания 1990–1991 годов обошлась бюджету США в 64 млрд долларов, а вместе с косвенными расходами – в 120 млрд, что в пересчете на сегодняшние цены с учетом инфляции дало бы более 300 млрд долларов. Стоимость нынешней операции против Ирана, которая уже близка по продолжительности к операциям Desert Shield и Desert Storm, вместе взятым, составляла около 37 млрд долларов на середину июля 2026 года и, очевидно, от 40 до 50 млрд сейчас.

Автор – директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ