Вспыхнувший в Польше конфликт вокруг Конституционного трибунала спровоцировал масштабные потрясения во внутренней политике страны, а его последствия серьезно скажутся на балансе институтов государственной власти. События в Польше, члене НАТО и ЕС, развивались словно в дешевом политическом триллере о стране третьего мира. В то время, когда президент Кароль Навроцкий летел с визитом в Сенегал, премьер-министр Дональд Туск (абсурда ситуации добавляет то, что он возглавляет либеральную партию под названием «Гражданская платформа») попытался через лояльных ему судей отстранить от работы руководство Конституционного трибунала, поддерживаемое консервативной партией Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и лично президентом.

Конституционный трибунал, внепартийный судебный орган, чьи решения носят окончательный характер, оказался слишком значимым ресурсом, чтобы оставаться вне рамок борьбы между либеральными и консервативными силами. Конституция Польши позволяет Сейму (нижней палате парламента) назначать в состав трибунала судей абсолютным (а не квалифицированным) большинством голосов, чем охотно пользовались обе противоборствующие стороны в периоды, когда та или другая из них контролировала парламент. Стремясь укрепить свои позиции в трибунале путем назначения судьями своих сторонников, политики завели ситуацию в тупик: к концу октября среди 15 членов Конституционного трибунала числились судьи, которые не признают друг друга, при этом легитимность одних не признает президент Навроцкий, других – не признает премьер Туск. Добром все это закончиться не могло.

Гром грянул, когда вечером 30 октября на официальном сайте Конституционного трибунала появились распоряжения, подписанные судьей Анной Корвин-Пиотровской. Она объявила о приостановке на месяц полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Свое решение Корвин-Пиотровская объяснила тем, что было нарушено правило формирования состава трибунала, а мандаты избранных парламентом судей не признавались руководством Конституционного трибунала без приведения к присяге лично президентом страны. Одновременно Корвин-Пиотровская (президент и его сторонники не признают ее статус судьи трибунала – она была приведена к присяге в парламенте, без участия главы государства) объявила, что как «судья с самым длительным стажем» принимает на себя руководство работой трибунала. Официальный аккаунт Конституционного трибунала в одной из соцсетей опубликовал короткое сообщение «государственный переворот», которое тут же начали тиражировать польские и зарубежные СМИ. Анна Корвин-Пиотровская письменно обратилась к подконтрольным правительству правоохранительным органам с просьбой защитить сотрудников трибунала. Служба государственной охраны (подчиненная правительству) обеспечила проход в здание для судей, избранных парламентом, но не признаваемых президентом.

Демонстрация консервативных сил возле здания Конституционного трибунала, 3 ноября 2026 года ©Omar Marques/Anadolu via Reuters Connect

В Варшаве началась полицейская операция под предлогом «предотвращения массовых беспорядков»: периметр Конституционного трибунала был оцеплен бойцами спецподразделений в полной защитной экипировке и с огнестрельным оружием. Лидеры консервативной парламентской оппозиции Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий прибыли к зданию Конституционного трибунала в окружении своих сторонников и провели там несанкционированный митинг под антиправительственными лозунгами. Председатель трибунала Богдан Свенчковский попытался зайти в оцепленное здание суда, предъявив полицейским служебное удостоверение, но получил отказ.

Узнав о происходящем, президент Навроцкий развернул самолет. Вернувшись в Варшаву, он прямо из аэропорта поехал к месту событий и буквально прорвался внутрь трибунала, где вступил в перепалку с нелегитимными, с его точки зрения, судьями.

Кадры толпы, скандирующей «Туск – предатель», добавляли штрихов к и без того яркой картине, но не помогали понять, что же происходит в столице Польши и по какому сценарию будут развиваться события.

Президент Навроцкий назвал сложившуюся ситуацию «нарушением конституционного порядка» и «попыткой силового захвата государственного органа». Консервативная оппозиция на следующий день вывесила в зале заседаний парламента баннер «Туск – диктатор».

Баннер «Туск – диктатор» в польском Сейме, 6 ноября 2026 года ©IMAGO/Global Loock Press

Разразившийся кризис показал, что Конституционный трибунал не может играть роль нейтрального, внепартийного элемента политического дизайна, а должен принять одну из сторон конфликта – что прямо вступает в противоречие с соответствующей статьей конституции о независимости судов. Правительство, контролируя трибунал, может проводить любые реформы, не опасаясь пересмотра или отмены решений. Президент, контролируя трибунал, может заблокировать решения правительства.

В рамках кризисных консультаций с парламентскими партиями президент Навроцкий предложил покончить с кризисом, полностью «перезагрузив» Конституционный трибунал – обнулив полномочия всех его членов и избрав новый состав. Выступая по случаю Дня независимости 11 ноября, президент призвал правительство «оздоровить» трибунал и допустить к исполнению служебных обязанностей судей, отстраненных решением Анны Корвин-Пиотровской (которое, в понимании Навроцкого, было инспирировано лично Дональдом Туском).

Хотя разборки польских либералов и консерваторов кажутся довольно свирепыми, вряд ли исход противостояния будет решен силой. Спор о правомочности состава трибунала и действительности мандатов судей будет разрешаться путем переговоров и компромиссов между премьером Туском и президентом Навроцким.

А спорных моментов во взаимоотношениях между двумя ветвями власти и без Конституционного трибунала хватает. Например, развивается конфликт президента и премьера – вокруг назначений на ключевые дипломатические должности. Каждая из сторон намерена в качестве послов и руководителей представительств при международных организациях утвердить своих сторонников. С точки зрения польской модели организации международной деятельности, именно премьер-министр определяет внешнюю политику и представляет главе государства кандидатуры на высшие дипломатические должности. Роль президента в этой модели – формальное назначение дипломата представителем Польши в другой стране. Навроцкий использует это право как инструмент политического управления, отказываясь подписывать документы о назначении кандидатов, представленных правительством Туска.

И обострение конфликта вокруг Конституционного трибунала, и пробуксовка с назначением послов в США и столицы ведущих государств Евросоюза стали проявлением общего кризиса конституционной модели польского государства, где недостаточно четко разделены полномочия между исполнительной, законодательной и судебной властями.

В нынешней модели государственного устройства президент Польши похож на короля, который «царствует, но не правит»: фактическая роль президента преимущественно арбитражная, церемониальная, с сохранением участия в некоторых кадровых назначениях (в сфере судебной власти, политики безопасности и обороны).

Анализируя динамику внутриполитического процесса, можно уверенно предположить, что мы наблюдаем демонтаж парламентской республики в понимании Основного закона страны от 1997 года. Кароль Навроцкий, деятельный и амбициозный политик, расширительно трактует в свою пользу президентские инструменты влияния и полномочия, а, по имеющимся сведениям, на экспертном уровне уже идет проработка возможных корректировок Конституции для серьезного усиления власти главы государства. Конечно, продвигая усиление президентской власти, Навроцкий рассчитывает еще раз избраться на высший государственный пост. Окружение Навроцкого в СМИ и соцсетях уже зондирует реакцию экспертов и населения по вопросу возможного наделения президента более широкими полномочиями, что позволяло бы предотвращать кризисы, рождающиеся из несовершенства самой политической системы страны.

Для изменений в конституции необходимо, чтобы не менее двух третей нижней палаты парламента (307 депутатов) поддержали идею ограничить свою власть и усилить власть президента. Сейчас такого числа сторонников в Сейме у Навроцкого нет, а ближайшие парламентские выборы запланированы на осень следующего года. Наблюдаемый нами политический кризис создает возможность для консолидации консервативных сил под знаменами президента, который обещает навести порядок в стране и создать условия для отстранения от власти либеральной партии Дональда Туска, ведущей, по словам консерваторов, страну к катастрофе.

Станет ли Кароль королем, который и царствует, и правит? Первую часть ответа на этот вопрос мы получим после завершения кризиса вокруг Конституционного трибунала, а вторую часть – по результатам парламентских выборов, на которых консервативные партии совокупно вполне могут получить большинство, необходимое для формирования союзного президенту правительства.

Автор – старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН