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Где ехать можно и нельзя

Основная часть изменений касается пользователей СИМ, и она вызывает больше всего споров. Нет, никто не сомневается, что уточнение правил для этой категории важно и нужно, но вот с некоторыми пунктами эксперты не согласны. Впрочем, есть и бесспорные. Например, под определение «средство индивидуальной мобильности» подпадут только электросамокаты и электровелосипеды, которые развивают скорость не более 25 км/ч, а их двигатель имеет мощность от 100 до 250 Вт.

А вот электросамокат и электровелосипед с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт будет считаться мопедом и иметь статус «механического транспортного средства». Это, впрочем, и сейчас записано в ПДД, но в Минтрансе считают, что понятие СИМ несколько размыто и на практике возможны разночтения. Дополнительно куда более четко пропишут обязанность для их водителей получить и предъявлять по требованию инспектора права категории М (или любой другой).

И самое главное, человек, который управляет электросамокатом, будет отныне считаться водителем. Со всеми вытекающими. Так что пользователи СИМ станут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты, при том что у них два колеса, а не четыре. Они обязаны останавливаться по требованию сотрудника полиции, им запрещено ездить в состоянии опьянения и покидать место ДТП, если понадобится – будут проходить освидетельствование на алкоголь и так далее, согласно требованиям главы 2 ПДД.

Если транспорт подходит под категорию СИМ, его водитель может ехать по велодорожкам, велосипедным зонам, проезжей части жилой зоны, полосам для велосипедистов, при наличии которых на обычную дорогу за рулем СИМ выезжать будет нельзя. Допускается (в виде исключения!) выезд на тротуар и в пешеходную зону при отсутствии дорожек или полосы, однако не для всех: у владельцев тяжелых СИМ (массой более 35 кг) и курьеров-доставщиков такого права не будет.

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль» Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

Второй блок предлагает поправки, касающиеся остальных участников дорожного движения. И в первую очередь они четко прописывают правила для столь популярных у подростков питбайков, которые по нашей системе классификации транспортными средствами не являются, а относятся к категории спортинвентаря. Как гимнастический конь, например. И тому и другому запрещен выезд на дороги общего пользования, но, как считают авторы проекта, тут запрет прописан не слишком категорически. Вот и гоняют подростки на питбайках где только можно, причем некоторые разгоняются до скорости 100 км/ч, а то и больше.

Теперь в ПДД четко укажут, что на дорогах общего пользования и на прилегающей к ним территории запрещено движение «средств и механизмов, требования к движению которых не установлены правилами», а также при отсутствии у них обязательной регистрации. Как раз эта норма и нацелена на владельцев питбайков, ведь мини-мотоциклы предназначены прежде всего для езды на треке, специально подготовленной трассе, для трюков… Как и у гимнастического коня, у них нет никаких документов, регистрационных знаков, хотя гонять они могут знатно. Госавтоинспекция давно бьет по этому поводу тревогу: в ДТП с питбайками гибнут в первую очередь дети.

Попала под раздачу и самая разная самоходная техника (газонокосилки, тракторы, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства) – им тоже будет запрещено выезжать на дороги общего пользования. Критерий – отсутствие документов и регистрационных знаков.

Еще одна новация касается электромобилей. Сегодня правила позволяют выделить для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место, которое, как правило, расположено около зарядных станций. У нашего офиса такое тоже есть, но там постоянно паркуются обычные автомобили, ведь условия использования этих мест детально не зафиксированы. В ПДД теперь пропишут, что стоять там могут только электромобили и то лишь во время зарядки. Отдельного наказания, скорее всего, придумывать не станут – тут можно применить статью 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): штраф за нарушение требований знаков и разметки в размере 500 руб. (2500 руб. в Москве и Санкт-Петербурге).

Кто будет контролировать?

Подготовленные Минтрансом поправки в ПДД (в первую очередь те, которые предлагают ввести жесткие запреты и ограничения для пользователей электросамокатов и курьеров) вызвали мощный общественный резонанс. Еще раз повторю: большинство эти изменения поддерживают и надеются, что обновленные правила приведут к снижению числа ДТП с питбайками и разнообразными СИМ.

Кстати, частично новые нормы уже применяются компаниями кикшеринга. Так, у прокатных самокатов скорость движения ограничена до 25 км/ч, а в некоторых районах принудительно снижается и до 10 км/ч. И возрастной ценз в кикшеринге жестче, чем предлагает Минтранс: СИМ в аренду можно взять только с 18 лет. А в столице еще надо обязательно пройти верификацию. Запрет кататься вдвоем закреплен не только в ПДД, но и в правилах сервиса, за нарушение – штраф. По линии ГАИ – 800 руб. (часть 2 статьи 12.29 КоАП), у разных операторов – тысячи, а то и десятки тысяч рублей плюс временная блокировка аккаунта.

И все же некоторые эксперты предложенные нормы восприняли скептически. Например, зачем и почему Минтранс предлагает запретить подросткам кататься в парках и дворах, так как они относятся к «территориям общего пользования». А где тогда это делать? У обычных граждан остается право выезжать на электросамокатах на тротуары «при отсутствии велодорожек или выделенных полос». А много ли у нас их, специальных велодорожек, в стране? Вот в этом году даже богатые Москва и Санкт-Петербург резко сократили программы по строительству новых – что уж говорить о небольших городах. Так что пешеходам, видимо, и впредь надо быть очень осторожными на тротуарах: вдруг навстречу несется любитель быстрой езды?

(Архивное фото) ©Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Между прочим, категорический запрет для курьеров ездить по тротуарам очень сложно проконтролировать, поскольку нет ни нужного количества видеокамер, ни специально назначенных инспекторов ГАИ. Согласно поправкам, поездка этого самого курьера по тротуару запрещена, если он едет с «коммерческими целями». Но это еще надо доказать! И, думаю, курьеры быстро найдут способ, как «законно» обойти новые запреты. Ведь у них зарплата напрямую зависит от скорости доставки, от того, сколько рейсов успеешь совершить за смену.

Сейчас правила разрешают курьеру на электросамокате (или что он там выдает за него?) выехать на тротуар, если рядом нет велодорожки. После вступления поправок в ПДД в силу он поедет по дороге вместе с машинами. Понравится ли такое соседство автомобилистам? Вопрос риторический, но число шансов попасть в аварию увеличивается.

Ладно, от курьеров перейдем… к курьезам. Очень правильно, что решили доработать пункт, который отделяет СИМ от мопедов. Водораздел – те самые 250 Вт. Но как на дороге определить мощность электросамоката? Нет у нас в стране системы сертификации электросамокатов и электровелосипедов. Производитель в характеристиках такого устройства может указать, что у двигателя мощность, допустим, 249 Вт (а значит, он по статусу является СИМ), однако никаких документов на средство индивидуальной мобильности, которые надо возить с собой, не предусмотрено. По факту он может быть куда мощнее, может, это и вовсе мопед? Нет у гаишника прибора для определения мощности.

Предлагали условно разделить СИМ по весу, мол, до 35 кг – это все-таки самокат, а тяжелее – уже мопед. Но опять же у инспектора с собой специальных весов нет. И вообще, в ходе эксплуатации СИМ его владелец может изменить эти характеристики. Например, с помощью чип-тюнинга увеличить мощность мотора или просто снять ограничитель скорости.

Еще одна норма запрещает стоянку СИМ за пределами специальных парковок. Действительно, брошенные где попало самокаты мешают пешеходам. Но для их размещения придется составлять отдельные проекты организации дорожного движения, выделять специальные площадки. Бремя ляжет на местные администрации, а есть ли в бюджете для этого деньги? Причем свободные площадки, как правило, нужны в центральной части городов, где СИМ активно используются как «транспорт последней мили». Если уж вводить такие требования, то только с отложенным сроком вступления в силу, чтобы регионы могли подготовиться. А иначе инициатива останется мертворожденной.

Вообще, новые нормы нацелены в первую очередь на кикшеринговые компании, которые и так стараются работать по правилам, чтобы не потерять бизнес. Многие постулаты они уже в своих правилах прописали, а ограничения внедрили. По приблизительным подсчетам, прокатные компании страны располагают парком в 500 тыс. электросамокатов и электровелосипедов.

А вот на руках у граждан еще более миллиона таких «игрушек» (некоторые из которых могут разогнаться до 100 км/ч!). Что с такими делать, как до них донести требования? Тем более что системы регистрации СИМ у нас нет и в пакете поправок о ней речь вообще не идет. Вот вопрос… Правда, теплится надежда, что новые правила позволят в дальнейшем вывести из серой зоны и частные СИМ. Со временем, может, так и будет. Только вот сколько на это времени понадобится?

Ровер в дверь не позвонит

При том, что многие курьеры действительно безобразно водят свои электровелосипеды, создают аварийные ситуации, давайте признаем честно: мы сами это породили. Потому что очень удобно, когда простым касанием экрана ты запускаешь цепочку действий: где-то повар начинает для тебя готовить пиццу, и уже через 20 мин. ее (горячую!) везут по адресу и доставят прямо к двери. Отрасль растет очень быстро: по подсчетам Минпромторга, в стране сегодня работают 1,5 млн курьеров, из них свыше 120 тыс. – в Москве.

Что произойдет после вступления в силу запрета для курьеров ездить по тротуарам (велодорожек у нас, напомню, кот наплакал)? Специалисты говорят, что сервисы доставки это, конечно, не обрушит, но повысит издержки. Часть курьеров пересядет на автомобили, что, согласитесь, дороже, чем велодоставка. В плотной городской застройке, с учетом трафика, сроки транспортировки также могут вырасти.

Конечно, в последние годы бизнес все активнее начнет заменять доставщиков роверами, ведь эти роботы могут передвигаться по тротуарам. На улицах Москвы, к примеру, их все больше. Но когда такая услуга доберется даже до областных центров, не очень понятно. И при этом роботизированная доставка пока не сможет полноценно заменить курьера. Ведь в лучшем случае ровер способен совершить поездку по модели «дом – дом», а не «дверь – дверь»: подниматься на лифте он пока не умеет...

Какие штрафы грозят

Чтобы новые правила заработали, необходимы жесткий контроль за их исполнением и повышенная ответственность. И, естественно, новые наказания. Но если для того, чтобы внести изменения в ПДД, нужно постановление правительства, то для изменений в КоАП потребуется более сложная процедура с прохождением закона через Госдуму. Что мы имеем сейчас?

Пока за нарушение правил водители СИМ могут быть оштрафованы на 800–1500 руб. И только в том случае, если нарушителя поймает сотрудник ГАИ. Самое серьезное взыскание, 1500 руб., грозит за вождение в пьяном виде. Два года назад в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, где были предусмотрены повышенные штрафы (вплоть до 30 тыс. руб.!) для нарушителей – водителей СИМ, но он, что называется, завис. Теперь законопроект придется серьезно переработать, ведь его готовили задолго до разработки нынешнего варианта поправок. Сколько это займет времени, пока неясно, и как он будет выглядеть в окончательном виде – тоже.

Но в Госдуму уже поступил другой законопроект, утвержденный в правительственной комиссии, – об ужесточении санкций за управление транспортом водителем, который вовсе не имеет прав. Понятно, почему появился документ: у нас в стране в последнее время выросло число таких «бесправных». На питбайках гоняют по дорогам дети, подростки, случается, пользуются машинами родителей. Несмотря на то что показатели аварийности в целом снижаются, количество ДТП с теми, кто без прав управлял транспортом, остается высоким: почти 8000 аварий за восемь месяцев 2026-го. Это, кстати, больше, чем число ДТП из-за того, что водитель был пьян.

Чтобы изменить ситуацию, предложили увеличить штрафы с нынешних 5–15 тыс. до 15–30 тыс. руб. Плюс добавится статья, предусматривающая ответственность за повторное нарушение: от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Скидка 25% в этих случаях не действует. За несовершеннолетнего водителя, у которого прав нет, придется платить родителям. Кроме того, родителя могут привлечь за передачу управления транспортом человеку, заведомо такого права не имеющему. А это еще один штраф – 30 тыс. руб.. В общем, когда примут поправки в КоАП, подарок ребенку в виде питбайка может обойтись семье очень дорого.

Так что наряду с новыми пунктами в Правилах дорожного движения, без сомнения, появятся и новые административные штрафы. Думаю, что немаленькие. В Госдуме обещают, что работу над проектом поправок в КоАП возобновят сразу после утверждения изменений в ПДД. В любом случае у законодателей есть время до следующей весны – до начала сезона СИМ. А Министерству транспорта предстоит проанализировать все предложения и определить дальнейшую судьбу правил.

И несколько цифр напоследок. По данным ГАИ, за девять месяцев 2026 года в РФ произошло 4025 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, в них погибли 68 человек, ранены 4269. В большинстве случаев (70%!) виновниками ДТП были сами водители средств индивидуальной мобильности.