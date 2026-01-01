Тест-драйв Changan UNI-S / CS55 Plus: как вас теперь называть?

Итак, что представляет из себя Changan UNI-S, до прошлого года именовавшийся CS55 Plus? Это среднеразмерный кроссовер с ярким обликом, который, между прочим, не имеет ничего общего с довольно заурядным стилем предшественника – CS55, но без приставки Plus. Он с нашего рынка ушел еще пару лет назад. А вот UNI-S / CS55 Plus и UNI-S 4x4, видимо, будут существовать в России параллельно. Тем более что обе модели довольно новые. Тот же Changan CS55 Plus был представлен в КНР всего пять лет назад (по меркам нашего автопрома, совсем свежий!).

Это очень стильный 4,5-метровый кроссовер. Спортивный, подтянутый… и в то же время довольно консервативный. Но сразу замечаешь неожиданные красные молдинги на порогах и на переднем бампере, бутафорские воздуховоды на передних крыльях, декоративные патрубки выхлопной системы. А еще у него есть «юбка» из неокрашенного пластика по периметру, что повышает практичность, особенно в наших условиях. А вот дорожный просвет не очень-то большой – 171 мм. Впрочем, для переднеприводного паркетника достаточно.

Салон выглядит дороже, чем есть на самом деле. Хотя в отделке доминирует пластик, его украшают мягкие кожаные накладки на подлокотниках, торпедо и джойстике коробки передач. Управление центральным 12-дюймовым монитором мультимедийной системы понятно на интуитивном уровне, никаких заморочек нет. Климат-контролем можно управлять как с экрана, так и с помощью обычных кнопок на карнизе панели. Здесь же – вспомогательные переключатели и площадка с беспроводной зарядкой для смартфона.

©Changan

А вот по поводу необычной прямоугольной баранки среди владельцев CS55 Plus давно идут жаркие споры: одни считают ее образцово удобной, другие – не очень практичным стилистическим экспериментом.

Кому точно будет хорошо, так это пассажирам второго ряда. Пусть спинка дивана не регулируется, но ее наклон выбрали очень удачно – спина не устает. И места для ног более чем достаточно. Также в наличии USB-зарядки, дефлектор обдува, откидной подлокотник и даже двухступенчатый подогрев сидений.

Багажник не самый вместительный, 475 л, но вполне удобный, а от любопытных глаз сумки прикрывает рулонная шторка. Под фальшполом – многосекционный органайзер и докатка. А пятая дверь – с сервоприводом.

Под капотом единственный возможный вариант: 1,5-литровая «четверка» (181 л. с., 280 Н·м) в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Несмотря на непосредственный впрыск топлива, двигателю официально разрешен АИ-92. Мотор для России новый, заявленный ресурс агрегата – 240–250 тыс. км пробега – очень неплохо, при том что гарантия производителя достойная: пять лет либо 150 тыс. км пробега.

По моим ощущениям, это одна из лучших связок двигателя и трансмиссии на нашем рынке. Автомобиль ускоряется мощно, но плавно, без рывков, причем как с места, так и на ходу. В спорт-режиме даже появляется желание резко уйти со светофора или энергично прокатить по извилистой дорожке. Но для повседневных поездок лучше перевести мотор в формально сонный режим «Эко». И при этом кроссовер довольно бодро ведет себя как в городе, так и на трассе, а расход топлива – порядка восьми литров на 100 км. Напомню: демократичного АИ-92!

©Changan

За счет задней многорычажной подвески Changan послушно поворачивает и уверенно едет даже по плохой дороге. Вообще с мелкими и средними неровностями и колдобинами автомобиль на 19-дюймовых низкопрофильных шинах справляется неплохо, даже где-то их сглаживает. Отдельно отмечу тишину в салоне: над шумоизоляцией явно потрудились. Комплекс водительских ассистентов, которыми щедро снабдили китайский кроссовер, работает на удивление толково. Автомобиль, например, способен достаточно уверенно двигаться в режиме автопилота, останавливаться в пробке и снова набирать ход вслед за машиной впереди, самостоятельно удерживаться в полосе…

При этом стартовая версия «Техно» за 2.599.900 руб. (это с учетом всех скидок!) уже неплохо упакована: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, бесключевой доступ, фронтальные и боковые подушки, климат-контроль, люк, кресла с комбинированной отделкой (водительское – с сервоприводами регулировок, передние – с подогревом), датчик света, круиз-контроль, медиасистема с тачскрином на 10,25 дюйма.

Топовый вариант называется «Техно+» и стоит 2.629.900 руб. (опять же с учетом скидок, без них – 3,2 млн руб.). Тут добавляется обширный набор водительских ассистентов, которые обеспечивают полуавтономное движение. Плюс к тому панорамная крыша, сервопривод пятой двери, шторки безопасности, автоматический дальний свет, электроприводы регулировок пассажирского кресла и подогрев заднего дивана.

Что в итоге? Кроссовер Changan UNI-S / CS55Plus получился довольно интересным по сочетанию качеств. Покупатель получает яркий дизайн, хорошо упакованный салон, неплохо настроенное шасси, а главное, отличную связку мотора и коробки передач. Для полноценных внедорожных амбиций не хватало лишь полного привода. Теперь он появился – у новой модели UNI-S 4x4. Но это уже совершенно другой автомобиль.