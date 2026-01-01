«Это не Ялта 2.0, это новый Шэньчжэнь» – таков рефрен большинства аналитических постов на тему трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. С этим тезисом сложно не согласиться. Впрочем, с точки зрения историка, фиксация на Ялте вообще выглядит странно – ведь до нее лидеры СССР, США и Британии уже встречались в Тегеране. А за несколько дней до Тегеранской конференции была встреча в Каире – тоже трех лидеров, но с Чан Кайши вместо Сталина.

Правда, сегодня в Китае о ней вспоминать не любят и не используют выражение «новый Каир» для обозначения шэньчжэньского саммита. Во-первых, ассоциации с тем, как великие державы решают за весь мир, что делать дальше, плохо сочетаются с риторикой Пекина о «сообществе единой судьбы человечества». Во-вторых, мешает фигура Чан Кайши. Что с ним стало потом? Проиграл гражданскую войну и бежал на Тайвань. А куда делась Великобритания, чей лидер входил во все варианты «троек» времен Второй мировой? Уже к концу 1940-х она лишилась колоний и статуса великой державы, оказавшись в тени США. Так что на основе совместных фотографий трех лидеров говорить о «триполярном мире» нельзя. Так не было в середине ХХ века, так не будет и сейчас.

И все же именно эти фотографии – важный итог саммита «шэньчжэньской тройки». Более важный, чем краткая, на четыре пункта, декларация по его итогам. Сейчас эпоха моментальной передачи информации и ее поверхностного анализа. Так что превыше всего медийный эффект (правильнее называть его «когнитивным» – то есть таким, который влияет на восприятие и эмоции). Картинка рулит. Это дипломатия эпохи соцсетей. Важно не то, что было, а то, как это будет выглядеть в коротких постах по горячим следам.

А выглядит встреча в Шэньчжэне как историческое событие. Во многом благодаря участникам, каждый из которых сам по себе человек-эпоха. Владимир Путин и Си Цзиньпин у власти уже долгие годы. Трамп сильно меньше, но у него день за два – очень все ярко. Именно его можно назвать главным промоутером саммита. А также – наравне с Путиным – главным «интересантом» его проведения.

Для Москвы участие в Форуме АТЭС и различных встречах на его полях равнозначно окончательному закрытию вопроса о «международной изоляции» (да, по-прежнему кочевряжатся европейские лидеры, но кому до них дело, если главы Америки и Китая называют Владимира Путина другом, а руководители стран АТР улыбаются вместе с ним на совместном фото).

Для Трампа же встречи на столь высоком уровне – мощный положительный импульс для своего электората, что особенно важно после провала республиканцев на промежуточных выборах. А что для Китая?

Вот тут самое интересное. Пекин изначально был наименее заинтересован в проведении трехсторонней встречи. Казалось, что неприязнь, которую испытывают к самой идее такого саммита партнеры КНР по всему миру, будет перевешивать возможный положительный эффект. Но, хорошо зная о желании Москвы и Вашингтона встретиться «на троих», Пекин оказался в сложном положении: отказать – значит, перед лицом вызова/возможностей спрятать голову в песок. И что еще хуже, позволить Путину и Трампу сближаться дальше. А ведь за их переговорами в Пекине наблюдают с плохо скрываемым беспокойством. Трамп еще два года будет жить в Белом доме, и черт знает что может наворотить – как на российском направлении, так и на китайском. Уж лучше его держать поближе и не расстраивать отказом.

Поэтому Пекин пошел на нестандартные для себя шаги (как само проведение трехстороннего саммита, так и, например, встреча Трампа в аэропорту лично Си Цзиньпином) – и своего добился. Опасность «остаться одному против двух», как выразился шанхайский коллега Чжан Синь, была преодолена. Но поделить мир на троих за полтора часа в резиденции «Цилинь шаньчжуан» лидеры трех стран, конечно, не успели. Да и не собирались.

В эпоху соцсетей гораздо важнее совместные фоточки. А по ним четко видно: Россия не в изоляции, Трамп снова на коне, Китай не остался в стороне.

И еще два вывода. В глазах Китая значение России оказалось выше, чем Европы. А «дипломатия первых лиц», как ее называют в КНР, действительно сменяет «дипломатию институтов». И как в прошлом отношения стран определялись беседой правителей, будь то на плоту посреди реки Неман или на «поле золотой парчи», так и сейчас важнее всего оказывается внешнеполитическая линия главы государства и его личный контакт с коллегами.

Автор – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России