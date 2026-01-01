Избиение "слонов"

Итоги прошедших в США промежуточных выборов в конгресс таковы: республиканцы деклассированы, демократы ликуют.

Справедливости ради, еще до голосования никто и не ждал, что «слоны» выступят хорошо. Жить американцы за прошедшие с возвращения Трампа в Белый дом два года лучше не стали, а «иранская авантюра» и «тарифные войны» создавали ощущение затягивания страны в новую воронку беспросветности. Демократы эксплуатировали это ощущение по максимуму, а коалиция сторонников Трампа стала еще более раздробленной и на нападки критиков огрызалась не так рьяно, как в 2024 году.

Интрига сводилась к тому, сколько именно мест республиканцы уступят демократам в палате представителей, удержат ли большинство в сенате и сохранят ли преимущество по губернаторскому корпусу. В итоге все сложилось по худшему из возможных сценариев: демократы получили преимущество в обеих палатах конгресса и впервые за 16 лет обогнали конкурентов по губернаторам.

Можно возразить, что ничего экстраординарного не произошло. США меняются, все когда-то случается впервые, а в том же Техасе тенденция к голосованию за демократов формировалась уже давно. Да и большого влияния на функциональность американского правительства эти результаты не окажут – Трамп и при республиканском конгрессе управлял через исполнительные указы. Пугающее слово «импичмент» будет звучать теперь чаще, и демократы наверняка его организуют, но для устранения Трампа с должности полученных результатов недостаточно. В общем, политический Вашингтон продолжит жить своей жизнью, остальная страна – своей.

Гораздо важнее не итоговые цифры голосования, а выводы, которые из них следуют.

Первый: за два года до истечения полномочий Трамп становится не просто «хромой уткой» – это привычное амплуа всех президентов на втором сроке после «мидтермов», – он становится «токсичным» для своих соратников. Даже после поражения от Байдена в 2020-м образ жертвы «глубинного государства» давал Трампу возможность оставаться «создателем королей». Сперва молодые правые искали его поддержки, а когда такая поддержка стала открывать дорогу в большую политику, за ней выстроились в очередь и те республиканцы, которые Трампа прежде отвергали – те же Марко Рубио и Джей Ди Вэнс. Теперь поддержка со стороны Трампа дает обратный эффект: его протеже на выборах провалились. Для амбициозных политиков делать карьеру в посттрамповской партии при живом Трампе, да еще на что-то рассчитывать в 2028 году – задача со звездочкой.

Второе: два года назад демократы сокрушались, что никого лучше Камалы Харрис предъявить избирателю не смогли. Урок они усвоили – теперь у них есть бойкие кандидаты, многие из которых моложе 50, а значит, есть и задел на будущее. Этим политикам осталось поднатореть в госуправлении, обзавестись спонсорами и узнаваемостью в общенациональном масштабе, а там уж и за президентство можно побороться. Вдобавок новое поколение «левых» успешно освоило тезисы «правых» про заботу о собственном доме, невмешательство в разные безобразия за океаном и о возвращении США былого величия. Американцы любят своих политиков не за их программы, а за ощущения, которые эти политики создают. В этом раунде лучше получилось у демократов, но теперь это ощущение нужно удержать и наполнить практическим содержанием.

Третье: еще сложнее будет возвращаться к «дотрамповским» настройкам, о чем сейчас грезят противники Трампа внутри США и по всему миру. Мол, раз сумасбродный шоумен повержен, а MAGA-движение ушло в глухую оборону, вся их повестка провалилась.

Но, во-первых, Соединённые Штаты просто бросает из крайности в крайность. После разгромной победы Трампа над Харрис консерваторы говорили то же самое про либералов. Это доказывает незыблемость «политического закона» Америки: ни одна победа тут не бывает навсегда и ни одно поражение – навечно.

Во-вторых, за те 10 лет, что Трамп присутствует в американской политике – для MAGA-республиканцев в качестве ролевой модели, а для демократов в образе «определяющего другого», – он изменил эту политику настолько, что избавиться от некоторых элементов его наследия просто невозможно, а от других – вовсе необязательно: не так уж они и вредят национальным интересам. Тем более что новая генерация «левых» расходится с «правыми» в том, как они видят внутреннее устройство США, а по части внешней политики обе группы сходятся, придерживаясь «изоляционистских» позиций. Проще говоря, процесс обновления если и начнется, то не будет линейным.

Нам, впрочем, все это ничего хорошего не сулит: на Россию «пацифизм» демократов (старых или новых) не распространяется. Прямо сейчас маятник психологического преимущества качнулся в сторону глобалистов, а значит, посаженные ими ростки конфронтации с Москвой получат новую порцию удобрений.