Фестиваль "Докер-2026": жизнь в трейлерах, эмигранты и маяки

Жюри основного конкурса возглавит мэтр отечественной документалистики Сергей Мирошниченко. В секции специальных показов на «Докере» можно будет также посмотреть три новые части его масштабного проекта «Рожденные в СССР». Героям, за которыми с их детского возраста следят авторы этого документального сериала, уже по тридцать пять лет.

Помимо международных конкурсов полного и короткого метра, в программу вновь вошли секции «Док станция» с российскими картинами, «Док Терапия» с фильмами о ментальном здоровье, «Докер Арт» с фильмами об искусстве. В новой программе «Докер Панк» можно будет увидеть более экспериментальные ленты.

Расскажем подробнее о некоторых из заметных картин «Докера-2026».

Кадр из фильма "Солнечная бухта" ©Пресс-служба кинофестиваля «Докер»

«Солнечная бухта», основной конкурс

Израильская картина о людях, живущих в трейлерах на побережье в Эйлате. Сама тема может навевать романтические ассоциации, но не меньше в работе Идо Вайсмана печали, меланхолии и правды жизни. В центре повествования – трое персонажей. Эльесер уже давно живет в кэмпинге «Солнечная бухта», что, как он и сам прекрасно знает, противозаконно. В любой момент туда могут явиться власти и выселить всех местных обитателей. Эльесеру под пятьдесят, он работает мусорщиком, ловит рыбу, пытается наладить связь с отцом, ради которого и переехал в Эйлат.

Родственники постоянно намекают на то, что герою пора завести семью, но он уже смирился с тем, что вряд ли это у него когда-нибудь получится. То и дело он заходит в гости к пенсионерке Тове и выпивает вместе с ней. Та вырастила семерых детей, но только переехав в трейлер, почувствовала себя счастливой и свободной. «Когда я одна, я не чувствую одиночество» – признается Това. Третьим героем «Солнечной бухты» стал бывший солдат Амир. Он переезжает с места на место в своем прицепе – отовсюду его рано или поздно выгоняют. Амир страдает от посттравматического стрессового расстройства: когда он выходит в город, у него случаются панические атаки и приступы агрессии. Из-за этого он не может вести нормальную жизнь.Так, он в итоге расстается с невестой, которая поддерживала его два года. На улицу Амир выходит только в сопровождении трех любимых собак – так он чувствует себя чуть более спокойно. Одна из центральных и важнейших тем картины – невероятная сложность (а, может быть, и невозможность) реабилитации солдат после боевых действий. Государство помогает таким людям весьма условно.

И все-таки, несмотря ни на что, «Солнечная бухта» оставляет после просмотра надежду на то, что счастливое будущее возможно, а в настоящем можно найти свои радости и смыслы.

Кадр из фильма "Даже если мы – острова" ©Пресс-служба кинофестиваля «Докер»

«Даже если мы – острова», основной конкурс, фильм открытия

Фильм открытия фестиваля в этом году создан для того, чтобы смотреть его на очень большом экране. Зрителей ждут панорамные кадры бескрайних морских пейзажей и скалистых островов, эффектные съемки с дрона. Все это – дебютный полнометражный режиссерский проект испанского оператора Кристины Родригес Пас, начинавшей когда-то с работы на картине Педро Альмодовара.

Как и герои «Солнечной бухты», Кристина ведет кочевнический образ жизни. Она отправляется в путешествие по разным провинциям Испании, чтобы поговорить с женщинами, работавшими смотрительницами маяков. Сейчас, когда эта профессия фактически перестала существовать, Кристина хочет вернуть каждую из своих героинь в то место, где та провела долгие – счастливые – годы и расспросить, что для каждой из них символизирует маяк. Сама постановщица тоже ищет ответы на свои внутренние вопросы и работа над фильмом помогает ей найти важные ответы.

Кристина Родригес Пас уделяет в своем фильме большое внимание проблеме гендерного неравноправия. Когда она начинала работать в 1990-е, женщин-операторов можно было пересчитать по пальцам. Смотрительницам маяков тоже, разумеется, приходилось несладко, когда они отвоевывали себе право на эту профессию, на то, чтобы коллеги относились к ним серьезно. А уж те жены смотрителей маяков, которые помогали им в те времена, когда женщинам официально еще запрещено было выполнять эту работу, и вовсе почти стерты из истории. Кристина Родригес Пас считает своей миссией сохранение историй своих отважных и свободных героинь, выбравших не самую очевидную жизненную траекторию. Познавших мир глубже многих из тех, кто обитает в больших городах.

Кадр из фильма "Пава" ©Пресс-служба кинофестиваля «Докер»

«Пава», программа «Док станция»

Героиня короткого метра Анастасии Манаевой «Пава» тоже дерзко разрушает стереотипы, «всего лишь» занимаясь любимой работой. Валентине шестьдесят семь лет и она всю жизнь трудится машинисткой строительного крана. Легко, изящно она взлетает вверх по лестнице, ведущей в кабину машиниста, и с огромной высоты любуется миром (а вместе с ней – и мы). «До сих пор люблю свою работу» – говорит Валентина, продолжающая жить полноценной жизнью после того, как дети выросли, а муж умер.

Удивительная красавица, героиня решает в свободное время поучиться мастерству моделинга в модном доме «Пава». У нее не сразу все получается, но помочь и поддержать Валентину всегда готовы другие женщины, которые также не собираются подчиняться патриархальным требованиям запереться дома и стыдиться себя, если ты уже бабушка по возрасту. Смотреть на главную героиню на финальном модном показе можно только восхищенными глазами ее преподавательницы. После такой победы можно пройтись модельным шагом и по строительному крану.

Кадр из фильма "На расстоянии памяти" ©Пресс-служба кинофестиваля «Докер»

«На расстоянии памяти», основной конкурс

Картину иранских постановщиков и медиахудожников Мортеза Ахмадванда и Фирузе Хосровани показали не десятках крупных кинофестивалей, среди которых Венецианский и IDFA в Амстердаме (один из самых значимых смотров документального кино в мире). На двоих у авторов «На расстоянии памяти» – масса регалий и достижений на протяжении всей карьеры.

Их свежая работа, которую увидят зрители «Докера» – одна из самых пронзительных и горьких в программе смотра этого года. Главная героиня картины – Мариам, иранка, давно живущая в США. Но ее лица мы так и не увидим – лишь услышим закадровый голос, полный отчаяния и безысходности. В кадре же – изображения с камер, установленных внутри дома и во дворе ее родителей в Иране. То и дело постановщики используют эффект полиэкрана, когда мы видим одновременно изображения с нескольких камер. Мариам просит установить их, чтобы ей было спокойнее, но в итоге ее жизнь наоборот переполняет тревога. Если в телефонных разговорах родители еще могли создавать ощущение, что у них все в порядке, то круглосуточная картинка перед глазами лишила Мариам этой иллюзии. Отец с большим трудом передвигается по дому и по улице с помощью ходунков. Мама тоже не молодеет. И, что не менее печально, героиня, наблюдая за родителями, замечает между ними отчужденность. Тишина пронизывает дом. Тогда Мариам отправляет им попугая, и жилище вновь начинает наполняться теплом.

Главная героиня вынуждена была покинуть родину после исламской революции в Иране, превратившей светское государство в глубоко религиозное. Мариам была на стороне тех, кто не поддерживал перемены, и ей пришлось уехать из страны навсегда: вернуться в Иран она боится до сих пор. С родителями она виделась с тех пор лишь несколько раз – когда им удавалось получить визу и прилететь в США. Но мучительно скучать по родным и по своей стране она не перестает все эти годы, и постоянное наблюдение за домом со стороны лишь усиливает состояние меланхолии. То и дело рассказчик в фильме меняется: появляется мужской голос, и поначалу не вполне понятно, кому он принадлежит. Потом осознаешь, что это голос самого дома, построенного отцом Мариам к ее рождению и тоскующего по ней не меньше, чем она по нему.

«На расстоянии памяти» – важное свидетельство того, как противоестественна и трагична разлука человека с родиной, если она происходит вынужденно, нежеланно. «Мое тело было здесь, но я жила дома, в Иране» – говорит Мариам.

Кадр из фильма "Пайкар" ©Пресс-служба кинофестиваля «Докер»

«Пайкар», основной конкурс

Еще одна картина-рефлексия о поиске контакта с родителями, вынужденной разлуке с родиной и ее влиянии на самоидентификацию и судьбу человека. Премьера фильма «Пайкар» голландского режиссера афганского происхождения Дауда Хилманди прошла также на знаменитом фестивале IDFA. Показывали фильм и на важном смотре документального кино Hot Docs в Канаде.

В основу «Пайкара» легла историю самого Дауда Хилманди и его семьи. Режиссер живет в Голландии, а все остальные его многочисленные родственники разбросаны по разным странам: кто-то осел в Швеции, кто-то в Норвегии, кто-то в Иране. Когда-то родителям Хилманди с маленькими детьми пришлось бежать из Афганистана, чтобы выжить. Отец героя был бойцом-моджахедом, но в Иране кардинально поменял жизненную траекторию: стал имамом, поэтом и писателем.

Однако его сын все еще обращен мыслями в прошлое, когда отец был жесток со своими детьми, вел себя с ними будто с собственными солдатами и применял насилие. Герою нужны ответы, и он в очередной раз отправляется за ними в Иран, но отец вновь закрывается и отказывается отвечать на вопросы и признавать свои ошибки. В итоге Дауду все-таки удается сблизиться с родителем и лучше понять его, когда тот соглашается поехать вместе с ним в Афганистан. Вскоре после этого страну накрывает очередная волна потрясений. Да и в Иране вновь все неспокойно: мать Дауда говорит о том, что всегда ощущала там сильную тревогу. Так и скитаются по свету миллионы неприкаянных душ, не понимающих, кто они, где они окажутся завтра и когда, наконец, почувствуют себя в безопасности.