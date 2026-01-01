"Лес" и "Новый дом": два российских фильма о поисках своего места в мире

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«Лес»: две москвички, карельская чаща и деревенская хтонь

«Лес» Гамлета Дульяна – это экранизация одноименного бестселлера Светланы Тюльбашевой, прогремевшего несколько лет назад. Дебютная книга писательницы – редкий для отечественной литературы пример текста с одной стороны жанрового, а с другой – неглупого и актуального. Тюльбашева, у которой недавно вышла уже вторая книга «Проклятая земля» (чуть менее удачная, но такая же увлекательная, как «Лес»), по-настоящему умеет захватить читательское внимание и не отпускать его до самой последней страницы. Сценаристы фильма по мотивам романа Гамлет Дульян и Ирина Кам смогли перенести на экран это свойство романа. У них вообще получилась довольно близкая к тексту экранизация (хотя некоторые линии и были, конечно, изменены или сокращены), но в то же время они привнесли в картину и собственные смыслы и акценты.

По сюжету бывшие коллеги Вика (Карина Разумовская) и Лика (Лянка Грыу) отправляются на машине в отпуск в Карелию. Девушки кажутся полными противоположностями. Вика – мрачная, напряженная и рациональная, Лика – легкая и веселая, всегда при параде. Однажды каким-то необъяснимым для самих себя образом они теряются в лесу, зайдя туда в поисках морошки.

Вика сразу понимает, что им придется нелегко, Лика же поначалу полна оптимизма. Права оказывается первая. Лес водит героинь по кругу, пугает шепотами и шорохами. Отсутствие еды, воды и связи (на дворе 1990-е), близость диких зверей и невозможность сохранить рассудок ясным в сложившейся ситуации превращает их существование в борьбу за выживание.

Одновременно мы наблюдаем еще за одной сюжетной линией, действие которой разворачивается в современности. Большая загадочная семья заезжает в деревенский дом. Самый младший член семьи – подросток Гриша (Никита Родионов), самая старшая – его бабушка (Екатерина Васильева). Мамы у Гриши нет, а его лучший друг – огромная собака по имени Волк, которую и правда не отличить от этого хищника.

Кадр из фильма "Лес" ©Capella Film

Местные жители сразу начинают испытывать неприязнь и недоверие к семье чужаков, которые, как выясняется, раньше жили в лесу. Те, впрочем, в обиду себя давать не собираются: одна бабушка может дать отпор кому хочешь. А вот Грише приходится сложнее: очевидно, раньше, вдали от цивилизации, он не сталкивался с агрессией сверстников. Для деревенских мальчишек он, не представляющий даже, что такое интернет, как красная тряпка для быка. Зато большую симпатию к мальчику испытывает девушка Анка (Василиса Червова), приехавшая к бабушке на летние каникулы.

Однажды в деревне пропадает мать местного мужика Вени (Никита Кологривый), и подозрение падает на семью Гриши. По одной из теорий, они самые настоящие лешие, то есть создания для человека опасные. Не зря же они так хорошо ориентируются в лесу, откуда пришли.

Как связаны и связаны ли вообще две центральные линии повествования и есть ли в «Лесе» мистическая составляющая – два главных вопроса, которые волнуют читателей романа и зрителей фильма, если говорить о сюжетном уровне. Чтобы не портить впечатление тем, кто не читал книгу, оставим ответы за скобками.

На смысловом уровне «Лес» построен на конфликте разных образов жизни и систем ценностей. Городские (и даже конкретнее – столичные) жители противопоставлены деревенским, а деревенские, в свою очередь, тем, кто по-настоящему хорошо знает и понимает окружающий мир, а не просто живет рядом с природой. Слово «конфликт» в данном случае подразумевает не только литературно-драматургический, но и конкретно-бытовой смысл. Пассивно-агрессивная реакция на чужаков в обеих сюжетных линиях «Леса» выльется в итоге в кровавое противостояние. Гамлет Дульян срежиссировал несколько достаточно жестких эпизодов – книга чуть менее подробна в натуралистических деталях.

Также авторы конкретизируют политическую подоплеку истории. В финале нам прямым текстом проговаривают, что речь в картине идет о том, как в 1990-е «потерялась» целая страна. Старыми путями ходить уже невозможно, а новые еще не найдены. Однако кто-то так и остается с риторикой «Это вы там у себя в Москве путч устроили, страну развалили» и заливается водкой, а кто-то отчаянно ищет новую дорогу.

«Новый дом»: как найти себя после заключения

«Новый дом» стал полнометражным дебютом для молодого постановщика и сценариста Никиты Грушина, который до этого проявил себя в нескольких коротких метрах. Картину тепло приняли на фестивале актуального российского кино «Маяк», но в итоге она осталась без призов.

Действие в «Новом доме» закручивается вокруг Анны Суворовой в исполнении неизменно замечательной Дарьи Савельевой. Героиня выходит из тюрьмы, отбыв срок за убийство мужа. Точного ответа на вопрос, что стало причиной преступления, в картине нет, но некоторые намеки дают понять, что без домашнего насилия в семейной жизни Анны дело не обошлось. Эта тема, кстати, звучит и в «Лесе» Гамлета Дульяна – два фильма, вышедшие на экраны в один день, в этом смысле зарифмовались.

Никиту Грушина вообще волнуют актуальные социальные проблемы, которые при этом вплетены в повествование достаточно деликатно. Среди них – сложность адаптации человека после тюремного заключения, борьба с зависимостью и равнодушие чиновников к проблемам обычных людей (в фильме они если и помогают чем-то, то весьма формально и всегда действуя в первую очередь в собственных интересах).

Со всеми этими препятствиями Анна сталкивается на пути к той новой жизни, к которой она стремится. Выйдя на волю, она заселяется в общежитие, где ей выделено место на верхней полке двухэтажной кровати, и начинает трудиться на швейной фабрике. Все это ей обеспечивает социальная служба.

Кадр из фильма "Новый дом" ©Vereteno

Несмотря на первоначальную апатию, постепенно героиня немного оживает и даже придумывает способ, как можно сделать работу швей более эффективной. Параллельно Анна ходит в группу психологической помощи. Правда, совершенно без желания, по наказу сотрудников социальной службы: на встречах группы она молчит. Однако со временем у нее возникает взаимный интерес с ведущим группы – владельцем зала игровых автоматов Романом (Петар Зекавица). Когда-то он смог побороть алкогольную зависимость, поэтому у него есть опыт, которым он может поделиться с теми, кто проходит через психологически тяжелый период в жизни. Впрочем, как напоминает сам герой, бывших алкоголиков не бывает – это «ружье» в фильме еще, конечно, выстрелит.

Полюбив Романа, Анна дает старт новому периоду в жизни, наполняется силами и расцветает. Уже давно обнаружив, как сильно нуждается в ремонте дом престарелых, где обитает ее впавшая в деменцию свекровь (Наталья Батрак), героиня начинает борьбу за то, чтобы получить другое помещение. Ведь денег на капремонт нет ни у директора заведения (Александр Яценко в привычной роли спивающегося интеллигента), ни у чиновников.

«Новый дом» не скатывается в «чернуху», но и не дает наивно-оптимистичной надежды на то, что благодаря целеустремленности и упорству можно добиться всего, чего захочешь. Будущее оказывается туманным и непредсказуемым, но в нем, несмотря на это, все-таки больше света, чем в прошлом, – спасибо и на том.

Главное сокровище и душа фильма – безусловно Дарья Савельева, которая, очевидно, предельно вдумчиво выбирает роли. Из-за этого одну из самых талантливых молодых российских актрис мы видим на экране не так часто, как хотелось бы. Открытая в свое время Наталией Мещаниновой в ее дебюте «Комбинат "Надежда"», Савельева в последние годы блистала в работах «Каникулы» Анны Кузнецовой и «Привет, мама» Или Малаховой. Широкая публика могла запомнить ее также по яркой драматичной роли в недавнем сериале «Аутсорс». Дарья Савельева всегда разная и всегда убедительная. В «Новом доме» она показывает все свои актерские грани, меняясь с течением экранного времени почти до неузнаваемости.